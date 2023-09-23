الاحتلال يواصل إغلاق معبر بيت حانون

يتذرع الاحتلال إغلاق الحاجز لاستمرار الاحتجاجات قرب السياج الفاصل شرقي قطاع غزة، واستمرارا في زيادة حصار غزة ومفاقمة الأوضاع الاقتصادية.

يواصل الاحتلال إغلاق معبر بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة، وذلك بعدما أعلن عن تمديد إغلاقه يومي الأحد والإثنين.

وأفيد بأن الاحتلال سيغلق المعبر يومي الأحد والإثنين الوشيكين بسبب ما يسمى يوم الغفران.

ويأتي ذلك فيما تواصل سلطات الاحتلال إغلاق الحاجز لليوم التاسع على التوالي أمام حركة العمال الفلسطينيين المتوجهين لمناطق الـ48.

ويتذرع الاحتلال إغلاق الحاجز لاستمرار الاحتجاجات قرب السياج الفاصل شرقي قطاع غزة، واستمرارا في زيادة حصار غزة ومفاقمة الأوضاع الاقتصادية.

مما يذكر أن ما يزيد عن 20000 عامل فلسطيني يخرجون من قطاع غزة بداية كل أسبوع، وتدخل نفس الأعداد في أيام الإجازات المقررة لهم يوم الخميس.

وكان من المقرر إعادة فتح حاجز بيت حانون مطلع الأسبوع أمام حركة العمال الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الداخل، بعد إغلاقه عدة أيام، بسبب الأعياد اليهودية.