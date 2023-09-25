منذ 2022: تهجير أكثر من ألف و100 فلسطينيّ من 28 تجمّعًا سكّانيًّا بسبب تصاعد اعتداءات المستوطنين

تقرير أممي يرصد تهجير ما مجموعه 1100 شخص من 28 تجمعًا منذ العام 2022، في الضفة الغربية المحتلة، بسبب اعتداءات المستوطنين المستمرة، بالإضافة إلى التوسع الاستيطاني الذي تنتهجه سلطات الاحتلال الإسرائيليّ.

أكّدت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، تصاعُد تهجير الفلسطينيين في الضفة الغربيّة المحتلّة من تجمعاتهم السكّانيّة، وسط مستويات "غير مسبوقة من عنف المستوطنين".

وقالت الأمم المتحدة في تقرير، إنه "منذ العام 2022، هُجِّر أكثر من 1100 فلسطيني من 28 تجمعًا سكانيًا، بسبب تصاعد أعمال العنف، ومنعهم من الوصول إلى أراضي الرعي على يد المستوطنين الإسرائيليين".

وأضافت أنه "خلال الفترة ذاتها، أسفر 1614 حادثا مرتبطًا بالمستوطنين عن سقوط ضحايا فلسطينيين، أو إلحاق الأضرار بممتلكاتهم، وذلك بمتوسط بلغ 80 حادثًا في الشهر – وهو أعلى عدد تسجله الأمم المتحدة على الإطلاق منذ أن باشرت رصد هذه الحوادث في العام 2006".

سيارات أضرم فيها مستوطنون النار في الضفة (Getty Images)

ولفتت إلى أنه "جُمعت هذه المعلومات من تقييم للاحتياجات الإنسانية أجرته الأمم المتحدة مع شركائها من المنظمات الإنسانية خلال أغسطس/آب الماضي في عشرات التجمعات الرعوية في شتى أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة".

وقالت الأمم المتحدة: "لم يزل عنف المستوطنين يشهد تصاعدًا في شتى أرجاء الضفة الغربية على مدى السنوات الماضية. فقد وقعت ثلاثة حوادث مرتبطة بالمستوطنين في اليوم بالمتوسط خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2023، بالمقارنة مع ما متوسطه حادثين في اليوم خلال العام 2022 وحادث واحد في اليوم في العام الذي سبقه".

وأضافت: "وهذا أعلى متوسط يومي للحوادث المرتبطة بالمستوطنين وتلحق الضرر بالفلسطينيين منذ أن استهلت الأمم المتحدة تسجيل هذه البيانات في العام 2006".

وذكرت الأمم المتحدة إنه من بين 28 تجمعا سكانيا هُجر جميع سكان أربع تجمعات وباتت خالية الآن، وفي ست تجمعات أخرى، رحل أكثر من 50 بالمائة من سكانها منذ العام 2022، ورحل أكثر من 25 بالمائة من سبع تجمعات أخرى.

(Getty Images)

وذكرت إنه "انتقل المهجرون إلى بلدات أو مناطق ريفية أخرى عدّوها أكثر أمنًا".

وقالت: "كان معظم المهجرين في محافظات رام الله، ونابلس، والخليل، التي يوجد فيها أعلى عدد من البؤر الاستيطانية الإسرائيلية".

استمرار التوسّع الاستيطانيّ "بيئة قسريّة" تسهم في التهجير

وأكدت الأمم المتحدة على أنه "ينبغي أن يعتمد الرعاة الفلسطينيون على أنفسهم حسب سبل عيشهم".

وقالت: "وعوضًا عن ذلك، يحتاج هؤلاء الرعاة إلى المساعدات الإنسانية بسبب عنف المستوطنين وتقصير السلطات الإسرائيلية في مساءلة منفذي الهجمات التي تستهدفهم".

مستوطنون بحماية قوات الاحتلال في الضفة (Getty Images)

وأضافت: "يهيئ هذا الوضع، وما يقترن به من عجز الفلسطينيين عن الحصول على الموافقات على البناء وعمليات الهدم والإخلاء والقيود المفروضة على الوصول واستمرار التوسع الاستيطاني، بيئة قسرية تسهم في التهجير الذي قد يرقى إلى مرتبة الترحيل القسري، ويشكل مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة".

وتابعت الأمم المتحدة: "وفضلًا عن الحاجة الماسة إلى الحماية من عنف المستوطنين ووضع حد للبيئة القسرية، يحتاج الرعاة الفلسطينيون إلى دعم سبل عيشهم، بما يشمل إطعام مواشيهم وحمايتها، كما يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية للوفاء باحتياجاتهم الأساسية من المأوى والمياه والتعليم والرعاية الصحية".