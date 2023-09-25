مداهمات واعتقالات في الضفة والقدس

اقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنزل وفتشتها وعاثت بها خرابا، حيث أخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين بالضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة الضلوع في أعمال مقاومة مسلحة.

واقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنزل وفتشتها وعاثت بها خرابا، حيث أخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر رعد أمجد عودة، من مدينة طولكرم، على حاجز أثناء عودته من مدينة قلقيلية.

وفي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر، حيث اندلعت مواجهات استخدمت خلالها قنابل الغاز بكثافة.

وفي محافظة جنين، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، في بلدة جلبون.

واندلعت المواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال البلدة، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدات وقرى: فقوعة، ودير أبو ضعيف، وبيت قاد شمال شرق جنين، والعرقة، وطورة، ونزلة زيد.

وفي محافظة القدس، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وشرطة الاحتلال في بلدة العيسوية.

وفي "يوم الغفران"، اعتدى مستوطنون على حافلات الأهالي في بلدة أم طوبا بالقدس، كما اعتقلت قوات الاحتلال شاباً وفتى بعد اقتحام منزلهم في بلدة بيت حنينا.

ونفذ فلسطينيون 19 عملا مقاوما، في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، إحراق نقطة عسكرية، إضافة لعمليتي تصدي لاعتداءات المستوطنين.

وشملت أعمال المقاومة إلقاء زجاجتين حارقتين ومفرقعات نارية، واندلاع 12 نقطة مواجهة وإلقاء حجارة، وتفجير عبوتين ناسفتين.