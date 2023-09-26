مصرع شاب وإصابة 6 آخرين بحادث طرق قرب جنين

أسفر حادث طرق وقع شرق مدينة جنين، عن مصرع شاب وإصابة 6 آخرين. ونُقل المصابون إلى المستشفيات، لاستكمال تلقّي العلاج.

لقي شاب مصرعه، وأُصيب 6 آخرون، مساء الثلاثاء، من جراء تعرضهم لحادث سير، وقع شرق مدينة جنين في الضفة الغربيّة المحتلّة.

وأفاد الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات، بأن الحادث وقع على دوار المدرسة الأميركية بين دراجة نارية، وعدد من المركبات".

وأكّد أنه "نتج عن الحادث مصرع شاب، وإصابة 6 آخرين"، أشار إلى أنهم نُقلوا إلى المستشفيات، لاستكمال تلقّي العلاج.

وأضاف ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة، فيما توجه خبراء الحوادث في شرطة المرور للمكان، وباشروا التحقيق في الحادث، للوقوف على ملابساته.

وأظهرت صور التُقطت من مكان وقوع الحادث، مركبة حُطّمت واجهتهما المقدّمة؛ في حين لم تُعرف الأسباب التي أدّت إلى وقوع الحادث حتّى الآن.