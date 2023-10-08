إضراب شامل بالضفة إسنادا لغزة

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، تعطيل الدوام المدرسي، فيما أعلنت الجامعات والمعاهد تعليق الدوام، إلى جانب القطاع المصرفي الفلسطيني.

عم الإضراب الشامل صباح اليوم الأحد، كافة مناحي الحياة في الضفة الغربية المحتلة، وذلك تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر.

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، تعطيل الدوام المدرسي، فيما أعلنت الجامعات والمعاهد تعليق الدوام، إلى جانب القطاع المصرفي الفلسطيني.

وأغلقت المحال التجارية والأسواق والبنوك كافة أبوابها، وخلت الشوارع من الحركة الاعتيادية.

ويأتي الإضراب، وسط دعوات جماهير الشعب الفلسطيني إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال في كافة ميادين التصدي للاحتلال، دفاعا عن الشعب الفلسطيني، وحقه في الحرية، والدولة، والاستقلال.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، إن "الإضراب الشامل يعم كافة محافظات الضفة الغربية، في رسالة غضب فلسطينية على جرائم الاحتلال".

ولفت إلى أن العملية العسكرية في غزة، "تستدعي تدخلا دوليا لحماية الشعب الفلسطيني".

وأمس السبت، أعلنت "كتائب القسام" الجناح المسلح لحركة حماس بدء عملية عسكرية باسم "طوفان الأقصى" من غزة "بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو".

وردا على ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد "حماس" في غزة، قائلا في بيان، إن طائراته "بدأت شن غارات في عدة مناطق بالقطاع على أهداف تابعة لحماس".

وتواصل فصائل فلسطينية إطلاق رشقاتها الصاروخية باتجاه المدن والبلدات الإسرائيلية ومستوطنات "غلاف غزة، والتي بدأتها فجر السبت، فيما يواصل جيش الاحتلال شن غاراته على مناطق مختلفة من القطاع.

ووصلت آخر حصيلة للهجمات التي نفذتها فصائل فلسطينية على بلدات ومدن إسرائيلية، إلى 300 قتيل و1864 جريحا بينهم 19 حالة حرجة و326 خطيرة و359 متوسطة، بحسب هيئة البث الرسمية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، مقتل 256 فلسطينيا بينهم 20 طفلا وإصابة 1788 بجروح مختلفة بينهم 121 طفلا، جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع.