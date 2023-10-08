7 شهداء بالضفة في أقل من 24 ساعة: استشهاد شاب برصاص الاحتلال غرب نابلس

الاحتلال ومستوطنيه يصعدون عدوانهم على الفلسطينيين في الضفة الغربية، الأمر الذي يسفر عن استشهاد 7 فلسطينيين في أقل من 24 ساعة، كان آخرهم الشاب أحمد عواودة (19 عاما) من بلدة دورا في الخليل، إثر إصابته برصاص الاحتلال غرب نابلس.

استشهد الشاب أحمد عاطف عواودة (19 عاما) إثر إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في منطقة نابلس، فجر اليوم، الأحد، بحسب ما أعلن مصدر طبي في مستشفى رفيديا. وأفادت مصادر فلسطينية بأن الشهيد من بلدة دورا في الخليل، وأصيب برصاص الاحتلال، قرب بلدة دير شرف، غرب نابلس.

وزعم الاحتلال الإسرائيلي أن "مركبة مشبوهة خرجت من قرية دير شرف وأطلقت النار باتجاه موقع عسكري ثم هربت عائدة إلى القرية"، وقال الاحتلال إن قواته "أطلقت النار على المركبة المشبوهة، وتم رصد إصابات"، وقال الاحتلال إن قواته لم تتعرض لأذى.

وباستشهاد عواودة، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة خلال 24 ساعة إلى 7، وهم: محمود اخميس (18 عامًا)، من بلدة بيت أمر، ويوسف إدريس (19 عاما) من الخليل، والطفل أحمد رابي (13 عاما) من قلقيلية، وعمرو عابد من البيرة، وكرم العايدي (22 عاما) من مخيم عين السلطان في أريحا، ومحمد جربوعة (24 عاما) من بلدة بيتونيا.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مداخل بلدتي حزما وعناتا شمال شرق القدس، بسواتر ترابية. وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال برفقة جرافات أغلقت مدخلي بلدة حزما الرئيسي والفرعي بالسواتر الترابية، كما أغلقت مدخل بلدة عناتا، ومنعت المركبات من المرور بالاتجاهين عبرها وسط تواجد مكثف لجنود الاحتلال في المنطقة.

كما تواصل سلطات الاحتلال إغلاق حواجزها العسكرية شمال شرق القدس، منذ صباح السبت، وهي حاجز مخيم شعفاط، وقلنديا، والزعيم.

وكانت مواجهات عنيفة اندلعت في مواقع متفرقة من الضفة الغربية بين عشرات الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وسبق لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الإعلان، في بيان، أن طواقمها "تعاملت مع 126 إصابة في الضفة الغربية بما فيها القدس".

وأصيب فلسطينيان بالرصاص الحي، وعشرات بحالات اختناق، في هجوم إرهابي للمستوطنين على بلدة ياسوف شمالي الضفة الغربية، أحرقوا خلاله منزلين في البلدة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها "تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي في هجوم للمستوطنين على بلدة ياسوف بمحافظة سلفيت".

بدورها، قالت مصادر محلية إن مستوطنين "هاجموا منازل المواطنين وأطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز، وأحرقوا منزلين".

وأشارت المصادر إلى أن "مواجهات اندلعت مع المواطنين تدخل على إثرها جيش الاحتلال الإسرائيلي".

وقال الناشط في مقاومة الاستيطان بشار القريوتي، إن الجيش الإسرائيلي "أغلق مداخل عدد من البلدات الفلسطينية على طريق نابلس - رام الله.

ولفت القريوتي إلى أن "مستوطنين يستعدون لتنفيذ هجمات على تلك البلدات". وكان مستوطنون قد هاجموا بلدتي يانون وجالود بمحافظة نابلس، وذلك في ظل تصاعد التوتر في قطاع غزة.

وفجر السبت، أعلنت "كتائب القسام" الجناح المسلح لحركة حماس بدء عملية عسكرية باسم "طوفان الأقصى" من غزة "بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو".

وردا على ذلك، أعلن الاحتلال الإسرائيلي إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد "حماس" في غزة، قائلا في بيان، إن طائراته "بدأت شن غارات في عدة مناطق بالقطاع على أهداف تابعة لحماس".