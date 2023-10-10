الأمم المتحدة: الحصار الكامل لقطاع غزة "محظور" بموجب القانون الإنساني الدولي

يُذكر أن سلطات الاحتلال فرضت "حصارا مطبقا" على قطاع غزة، وقطعت إمدادات الغذاء والمياه والكهرباء، الأمر الذي أثار المخاوف من تفاقم الوضع الإنساني المتردي.

أكدت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن الحصار الكامل لقطاع غزة "محظور" بموجب القانون الدولي الإنساني.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إنه يجب احترام كرامة الناس وحياتهم، في إشارة إلى التدهور الخطير في الأوضاع الميدانية، بسبب العدوان المتواصل والشامل على قطاع غزة منذ أربعة أيام.

يُذكر أن سلطات الاحتلال فرضت "حصارا مطبقا" على قطاع غزة، وقطعت إمدادات الغذاء والمياه والكهرباء، الأمر الذي أثار المخاوف من تفاقم الوضع الإنساني المتردي.

وأضاف المفوض الأممي في بيان صحافي "أن الحصار يهدد بتفاقم الوضع الحقوقي والإنساني المتردي في غزة بشكل خطير، بما في ذلك قدرة المرافق الطبية على العمل، خصوصا في ضوء الأعداد المتزايدة من الجرحى".

وأكد أن "فرض حصار يعرض حياة المدنيين للخطر، من خلال حرمانهم من السلع الأساسية للبقاء، محظور بموجب القانون الدولي الإنساني".

ودعا الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، إلى تقديم "دعم مالي مستدام" للفلسطينيين، بعد إثارة مخاوف من احتمال وقف المساعدات إثر حصار الاحتلال الإسرائيلي الكامل على قطاع غزة.

وجاء في إعلان مشترك قرأه مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي في مسقط في سلطنة عُمان، أن ممثلي دول الخليج والاتحاد الأوروبي "شددوا على أهمية الدعم المالي المستدام للأونروا (وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) ومواصلة الدعم الإنساني والتنموي للفلسطينيين في الأراضي المحتلة".