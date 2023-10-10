"طوفان الأقصى": استشهاد صحافيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيليّ في غزة

أسفرت غارات غير مسبوقة نفذتها المقاتلات الإسرائيلية على حيّ الرمال غربي مدينة غزة عن استشهاد وإصابة صحافيين فلسطينيين.

استشهد صحافيان وأصيب آخرون، فجر اليوم الثلاثاء، خلال تغطيتهم لقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لبناية سكنية في حيّ الرمال، غربي مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية وشهود عيان، بأن الصحافيّ سعيد الطويل وهو رئيس تحرير موقع إخباري فلسطيني، والمصور الصحافي محمد صبح، قد استشهدا خلال تغطيتهما لقصف المقاتلات الإسرائيلية لبناية سكنية غربي مدينة غزة.

وذكر الشهود أن عددا آخر من الصحافيين قد أصيبوا خلال القصف، دون تفاصيل عن حالتهم الصحية.

وخلال الساعات الماضية، شنت مقاتلات الاحتلال غارات عنيفة وغير مسبوقة على حي الرمال غربي مدينة غزة، أدت إلى سقوط قتلى وإصابات وتدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات الحكومية، دون توفر إحصائيات محددة.

ونزح عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ("أونروا") في مناطق متفرقة من القطاع.

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق جيش الاحتلال عملية "السيوف الحديدية" ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة.

ومساء الإثنين، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 687، بينهم 140 طفلا و105 سيدات، جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة لليوم الثالث على التوالي، بينما وصل عدد القتلى الإسرائيليين في المواجهة مع الفصائل الفلسطينية إلى 900، والجرحى إلى 2616.