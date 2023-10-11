استشهاد 4 من أفراد عائلة محمد الضيف بغارة إسرائيلية

قالت مصادر فلسطينية إن عبد الفتاح الضيف (60 عاما)، ومدحت عبد الفتاح الضيف (40 عاما)، وأحد أحفاده ويدعى براء مدحت "عامان ونصف العام"، وزوجة أحد أبنائه الآخرين، قتلوا إثر القصف الإسرائيلي الذي طال منزلهم المكون من ثلاثة طوابق.

استشهد 4 أفراد من عائلة قائد هيئة أركان كتائب عز الدين القسام، محمد الضيف، محمد الضيف جراء غارة نفذها الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، على مدينة خان يونس واستهدفت منزل والد القائد القسامي الضيف.

وتعرض منزل والد قائد كتائب القسام محمد الضيف، لغارة إسرائيلية ما أدى لاستشهاد شقيق الضيف وثلاثة من أفراد عائلته.

وقالت مصادر فلسطينية إن عبد الفتاح الضيف (60 عاما)، ومدحت عبد الفتاح الضيف (40 عاما)، وأحد أحفاده ويدعى براء مدحت "عامان ونصف العام"، وزوجة أحد أبنائه الآخرين، قتلوا إثر القصف الإسرائيلي الذي طال منزلهم المكون من ثلاثة طوابق في حي قيزان النجار بمدينة خان يونس.

وذكر المصدر أن ابنة السيدة التي استشهدت تتلقى العلاج حاليا في الرعاية المركزة بمجمع ناصر الطبي في خان يونس، قائلا إن "عمليات البحث ما زالت مستمرة عن باقي أفراد العائلة".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أن العدوان الإسرائيلي على القطاع خلف 950 شهيدا وأكثر من 5 آلاف مصاب، علما أن 50 فلسطينيا استشهدوا خلال الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء، جراء الغارات المكثفة التي طالت المناطق المأهولة.

واستهدف قصف الاحتلال خلال الليل وفجر اليوم مناطق مختلفة بالقطاع، ومزيدا من منازل المواطنين وحيا كاملا شمال مدينة غزة، إضافة لعمارة الدوحة وسط مدينة رفح التي تحتوي على مقر للبنك الوطني الإسلامي ومكتب بريد.

وجرى قصف غالبية المنازل دون إنذار مسبق لأصحابها، ما خلف عددا كبيرا من الشهداء والجرحى.

وأكدت وزارة الداخلية، استهداف الاحتلال منازل وشوارع شرق مدينة جباليا شمال القطاع بغارات عنيفة، ما أدى لوقوع إصابات وشهداء بين المواطنين.

إلى ذلك، أشار المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، إلى أن الاحتلال يتعمد استهداف الطواقم الطبية والمؤسسات الصحية وسيارات الإسعاف، وإضعاف قدراتها.

وتسبب العدوان وقصف المنطق المأهولة وتعمد استهداف المدنيين بنزوح حوالي 250 ألف فلسطيني من منازلهم في قطاع غزة، يعيشون ظروفا صعبة، والعدد مرشح للارتفاع، وفق ما أوردته وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا".