مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل 30 فلسطينيا بالضفة

تأتي حملة الاعتقالات المستمرة، في ظل العدوان الشامل الذي يشّنه الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني وجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال بخق الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر.

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأربعاء، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي نفذت حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن عشرات المستوطنين اقتحموا منذ الصباح، المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته وقبالة قبة الصخرة.

وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها على دخول الفلسطينيين للمسجد، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

ويواصل المقدسيون دعواتهم للحشد والرباط في الأقصى، لإفشال مخططات المستوطنين، ومساعي التهويد المستمرة بحقه.

وفي الضفة الغربية، أفادت نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية، وفجر اليوم الأربعاء 30 فلسطينيا على الأقل من الضفة، بينهم 18 فلسطينيا من الخليل، وتوزعت بقية الاعتقالات على محافظات: أريحا، نابلس، طوباس، رام الله، والقدس

وتأتي حملة الاعتقالات المستمرة، في ظل العدوان الشامل الذي يشّنه الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني وجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال بخق الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر.

وأشار نادي الأسير، إلى أنه منذ تاريخ عملية المقاومة "طوفان الأقصى"، اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 150 فلسطينيا من الضفة.

في محافظة الخليل تم مداهمة عشرات المنازل واعتقال 18 فلسطينيا، حيث داهمت قوات الاحتلال بلدة إذنا واعتقلت كلا من: محمود خالد فرج الله، وعمر طالب النطاح، ومحمد فهد الوهادين.

واعتقلت عضو المجلس البلدي عمر القواسمة، وقصي ولؤي عمرو، ويوسف أبو تركي، وعوني الرجبي، ضرار الفاخوري، وقاسم حجازي أبو حسين، ومحمد عبد الحي ابو داوود، ومن بلدة يطا اعتقلت ابراهيم عيسى ابو صبحة.

وفي بيت أمر، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من إبراهيم حسين خليل أبو عياش، ومجدي زياد أبو سارة العلامي، وإبراهيم عبد الحميد أحمد أبو مارية، ومحمد محمود عبد الله عوض، ورشيد علي عيسى عوض، ورأفت مصطفى محمد عوض.

واقتحمت قوات الاحتلال وسط البلدة، وأحياء عصيدة وخلة العين وصافا وسط إطلاق الرصاص الحي، كما داهمت عدة منازل وفتشتها وحطمت أثاثها وعبثت بمحتوياتها ومزقت صور شهداء وأعلاما فلسطينية، وأجبرت أصحاب المخابز على إغلاق أبوابها تحت تهديد السلاح.

وفي محافظة نابلس، داهمت قوات الاحتلال قرية كفر قليل، واعتقلت المواطن أمجد محمد عامر أبو العدس عقب تفتيش منزله، وعمار مهيب حمايل من بلدة بيتا جنوب نابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب نظام مصطفى صوافطة، بعد أن داهم منزل ذويه في مدينة طوباس. وفي مدينة البيرة، اعتقلت قوات الاحتلال موسى أبو عواد بعد أن داهمت منزله في حي الجنان.

وفي أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال محمد يحيى الجمال، رمزي يحيى الجمال، موسى البيطار، والشابين معتصم احميدان، موسى احميدان من قرية بدو شمال غرب القدس.