تقارير: اتفاق على السماح للمواطنين الأميركيين بمغادرة غزة عبر رفح السبت

أوضح المسؤول أنّ الولايات المتحدة ليس لديها تأكيد حتى الآن بأن الاتفاق يجري تنفيذه على الأرض "لكن النية كانت لفتح" المعبر.

اتفقت مصر وإسرائيل على السماح للمواطنين الأميركيين بمغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح السبت، بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ غارات على قطاع غزة المحاصر، حسبما أفاد مسؤول أميركي.

وقال المسؤول الذي يرافق وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في جولته الإقليمية التي تضم ستّ دول عربية، إن شريكي الولايات المتحدة اتفقا على إبقاء المعبر الوحيد من غزة إلى مصر مفتوحا من الساعة 12,00 ظهرا حتى الساعة الخامسة بعد الظهر.

ويأتي هذا الاتفاق رغم التقرير الذي ورد أن الجيش المصري، صباح اليوم السبت، كان قد أغلق معبر رفح بجدران إسمنتية مرتفعة رغم الدعوات العالمية والإقليمية والفلسطينية بضرورة فتح المعبر أمام حركة المساعدات ونقل المصابين إلى مصر، وفق ما أوردت صحيفة "العربي الجديد".

فيما أشارت وكالة "أسوشييتيد بريس" إلى إنه تم "التوصل لاتفاق يسمح للأجانب بمغادرة غزة من معبر رفح الحدودي مع مصر في وقت لاحق اليوم".

وأوضح المسؤول أنّ الولايات المتحدة ليس لديها تأكيد حتى الآن بأن الاتفاق يجري تنفيذه على الأرض "لكن النية كانت لفتح" المعبر.

وقال المسؤول إن قطر التي زارها بلينكن، الجمعة، شاركت أيضا في الاتفاق من خلال الضغط على حماس، التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع الدوحة، وتشجيعها على التعاون.

وقال المسؤول إن ما بين 500 إلى 600 مواطن أميركي في قطاع غزة تواصلوا مع السلطات الأميركية للحصول على معلومات بشأن مغادرة قطاع غزة.

ولفت المسؤول الأميركي إلى أنه لا يعرف إذا كان بوسع أجانب آخرين مغادرة القطاع المحاصر.

وتخلى المسؤولون الأميركيون عن مساعٍ لدفع سكان غزة إلى اللجوء نحو شبه جزيرة سيناء المصرية المجاورة حين لم يكتسب المقترح زخما، ليقروا أنّ الأولوية باتت لمساعدة المواطنين الأميركيين على المغادرة.