التجمّع يدين مجزرة المستشفى الأهليّ المروّعة ويدعو لوقف حرب الدمار الشامل ضدّ غزة

دعا التجمّع أنصار الحرية وحقوق الإنسان والإنسانية جمعاء لوقف هذه المجازر والجرائم المرتكبة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ووضع حد لهذه الحرب الانتقامية والدموية التي تقود المنطقة جمعاء إلى حرب شاملة...

أصدر التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ بيانًا، أدان فيه بشدّة المجزرة المروّعة في المستشفى الأهليّ المعمدانيّ في غزّة، الّتي راح ضحيّتها مئات الأبرياء، والّتي جاءت بعد تهديدات مستمرّة من قبل الجيش الإسرائيليّ لمستشفيات شمال غزّة لإخلائها من طواقمها ومرضاها، وبعد دعوات متواصلة لقصف المستشفيات بحجج مختلفة.

وأضاف البيان "بات من الواضح أنّ استهداف المدنيّين والمرافق المدنيّة هو سياسة رسميّة للقيادة الإسرائيليّة".

وتابع البيان "يرى التجمّع أنّ المجزرة استهدفت أيضًا مدنيّين أبرياء، احتمّوا بالمستشفى هربًا من القصف الوحشيّ في مناطق أخرى. لكنّ الجيش الإسرائيليّ لم يتورّع عن قصف مستشفى، وهذا تجاوز لكافّة المواثيق العالميّة والإنسانيّة، يأتي وسط دعم دوليّ وازدواجيّة في المعايير حيث يتمّ رفض قتل الإسرائيليّين المدنيّين، ويعطى ضوء أخضر لاستهداف المدنيّين والأطفال لكونهم فلسطينيّين وعربًا"

ودعا التجمّع أنصار الحرّيّة وحقوق الإنسان والإنسانيّة جمعاء لوقف هذه المجازر والجرائم المرتكبة وإدخال المساعدات الإنسانيّة إلى قطاع غزّة، ووضع حدّ لهذه الحرب الانتقاميّة والدمويّة الّتي تقود المنطقة جمعاء إلى حرب شاملة والمزيد من سفك الدماء وقتل المدنيّين والأطفال.

وأسفر استهداف الاحتلال الإسرائيليّ للمستشفى الأهليّ المعمدانيّ في غزّة، عن استشهاد وإصابة المئات، في ما قالت حركة "حماس" إنّه "مجزرة وجريمة إبادة جماعيّة".