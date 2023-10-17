حملة اعتقالات واسعة بالضفة طالت قادة من حماس

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى باقتحام قوات الاحتلال مناطق مختلفة بالضفة، ونفذت اعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين بينهم قيادات من حماس، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة الضلوع في أعمال مقاومة مسلحة.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من قادة حركة حماس، فيما اندلعت مواجهات في بعض المناطق أسفرت عن إصابات وحالات اختناق.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى باقتحام قوات الاحتلال مناطق مختلفة بالضفة، ونفذت اعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين بينهم قيادات من حماس، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة الضلوع في أعمال مقاومة مسلحة.

وتركزت حملة الاعتقالات في محافظة الخليل، حيث اعتقلت قوات الاحتلال 13 فلسطينيا من المحافظة بينهم القيادي في حركة حماس عزيز الدويك، الذي أشغل في السابق رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في الخليل، منها نمرو، ورأس الجورة، وأبو كتيلة، وعيصى، والجلدة، واعتقلت كلا من: عزيز دويك، وماهر بدر، وجمال النتشة، وعيسى الجعبري، ونزار رمضان، ونزار شحادة، وباسم الزعارير، وصبحي قفيشة، وزيد الجنيدي، وفتحي الجولاني، ونضال القواسمة، وعيسى صالح، وفايز مسك.

واعتقلت قوات 14 فلسطينيا من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: جمال سعد الوحش من بيت تعمر، وإسماعيل عبد الله العروج من منطقة العروج، وعبد الرزاق بداونة، وعز الدين بداونة، وداوود محمود الخطيب، ومهدي عمر بداونة، من مخيم عايده ، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

وتشكل حملات الاعتقال هذه أبرز السياسات الثابتة، والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، بهدف تقويض أي حالة مواجهة متصاعدة، كما أنها من أبرز أدوات سياسة العقاب الجماعي التي تشكل كذلك أداة مركزية لدى الاحتلال في استهداف الفلسطينيين.