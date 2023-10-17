عباس يلتقي بلينكن قبيل اجتماعه ببايدن: "الأمن يتحقق من خلال تنفيذ حل الدولتين"

بحسب "وفا"، جرى خلال اللقاء بين عباس وبلينكن "بحث آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، وآخر مستجدات الجهود الجارية لوقف التصعيد، وتجنيب المدنيين ويلات الحرب، وأهمية إدخال المواد الإغاثية الطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء بأسرع وقت ممكن".

التقى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الأردنية عمان، وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن؛فيما أعلن الديوان الملكي الأردني أن الملك عبد الله الثاني سيبحث الأربعاء في "قمة رباعية" تجمعه بالرئيس الأميركي جو بايدن، والرئيسين الفلسطيني والمصري، عبد الفتاح السيسي، "في الحرب على غزة والسعي لإحياء عملية السلام".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية ("وفا") أنه جرى خلال اللقاء بين عباس وبلينكن، "بحث آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، وآخر مستجدات الجهود الجارية لوقف التصعيد، وتجنيب المدنيين ويلات الحرب، وأهمية إدخال المواد الإغاثية الطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء بأسرع وقت ممكن".

وأضافت الوكالة أنه "جرى التشديد من الجانبين الفلسطيني والأميركي على رفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة". وقال عباس إن "السلام والأمن يتحققان من خلال تنفيذ حل الدولتين المستند لقرارات الشرعية الدولية الذي يشمل كامل أرض دولة فلسطين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، والاعتراف بدولة فلسطين".

وقالت "وفا" إن الاجتماع "يأتي في إطار التحضير لاجتماع القمة الذي سيتم عقده الأربعاء بين الرئيسين الفلسطيني والأميركي"، ولفتت إلى أنه "حضر الاجتماع من الجانب الفلسطيني، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات الفلسطينية، ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى الأردن، عطا الله خيري".

وجاء في بيان صادر عن الديوان الملكي الثلاثاء، أن الملك يستضيف "قمة رباعية، تضم الرؤساء الأميركي والمصري والفلسطيني، لبحث التطورات الخطيرة في غزة وتداعياتها على المنطقة، والعمل من أجل إيجاد أفق سياسي يعيد إحياء عملية السلام" بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأضاف أن الملك سيعقد قبل الاجتماع الرباعي لقاءات منفصلة مع بايدن والسيسي وعباس تتركز على "سبل وقف الحرب الجارية على غزة وخطورة تداعياتها على المنطقة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع". كذلك، يعقد العاهل الأردني والسيسي وعباس "قمة ثلاثية"، تسبق اللقاء الرباعي مع بايدن.

ويزور بايدن الأربعاء إسرائيل لتأكيد "تضامن" الولايات المتحدة معها، وكان البيت الأبيض قد أعلن أنّ بايدن سيتوجّه من إسرائيل إلى عمّان، الأربعاء، لإجراء محادثات مع العاهل الأردني والرئيسين الفلسطيني والمصري.