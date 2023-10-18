دعوات لتشييع شهداء مستشفى المعمداني في غزّة

قال رئيس المكتب سلامة معروف في بيان نشر على فيسبوك: "ندعو جماهير شعبنا في قطاع غزّة للمشاركة الفاعلة في جنازة (تشييع) شهداء مذبحة مستشفى المعمدانيّ صباح اليوم"

دعا المكتب الإعلاميّ الحكوميّ في قطاع غزّة، الأربعاء، إلى المشاركة في تشييع قتلى القصف الإسرائيليّ على مستشفى "المعمدانيّ" بغزّة الّذي راح ضحيّته المئات.

وقال رئيس المكتب سلامة معروف في بيان نشر على فيسبوك: "ندعو جماهير شعبنا في قطاع غزّة للمشاركة الفاعلة في جنازة (تشييع) شهداء مذبحة مستشفى المعمدانيّ صباح اليوم".

وأضاف أنّ ذلك "لإيصال رسالة واضحة للاحتلال بأنّنا لن نغفر هذه الجريمة، ولن يمرّ مخطّطه بالتهجير مهما كلّفنا من تضحيات".

وأهاب معروف "بجماهير وشعوب أمّتنا العربيّة والإسلاميّة وأحرار العالم بالخروج في مسيرات غضب ضدّ هذه المذبحة وتنظيم جنازات رمزيّة لشهداء المذبحة".

ومساء الثلاثاء، قال متحدّث وزارة الصحّة في غزّة أشرف القدرة، للأناضول، إنّ "ما يزيد على 500 شهيد" سقطوا في قصف إسرائيليّ استهدف المستشفى الأهليّ العربيّ "المعمداني".

فيما اكتفى متحدّث باسم الجيش الإسرائيليّ بالقول إنّه "لا تتوافر كافّة التفاصيل حتّى الآن بشأن ما حدث في المستشفى"، وفقًا لهيئة البثّ الحكوميّة.

وأثار قصف المستشفى موجة تنديد واسعة في العديد من العواصم، مع دعوات إلى ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطينيّ تحت الاحتلال الإسرائيليّ.