استشهاد 16 صحافيا في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

الاحتلال يستهدف الصحافيين في قطاع غزة المحاصر، وذلك ضمن حربه على الرواية الفلسطيني والجهود لتوثيق جرائمه الانتقامية بحق المدنيين في غزة؛ نقابة الصحافيين الفلسطينيين تؤكد استشهاد 16 صحافيا وإصابة العشرات.

استشهد 16 صحافيا فلسطينيا من جراء العدوان الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وفق ما أعلنت نقابة الصحافيين الفلسطينيين.

وأفادت النقابة ومقرها مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، في بيان، بـ"استشهاد 16 من الصحافيين الفلسطينيين... فيما أصيب العشرات" بجروح.

وبحسب النقابة، ما زال الصحافيان نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد في عداد المفقودين.

وأضافت النقابة "تم تدمير حوالى 50 مقرا ومركزا لمؤسسات إعلامية" نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي.

وفي الضفة الغربية المحتلة، رصدت النقابة أكثر من "50 حالة احتجاز ومنع الطواقم من العمل واعتداءات بالضرب ومصادرة وتحطيم معدات صحافيين" بالإضافة إلى تعرض عدد منهم للتهديد سواء من جيش الاحتلال أو المستوطنين.

وأكدت النقابة اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلية ستة صحافيين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.