بينهم قيادات في حماس: حملة اعتقالات تطال 80 فلسطينيا بالضفة والقدس

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت 80 فلسطينيا من الضفة والقدس، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة الضلوع في أعمال مقاومة مسلحة.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت العشرات من الفلسطينيين بينهم قيادات من حركة حماس ومجموعة من الأسرى المحررين، ونائبان في المجلس التشريعي الفلسطيني.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت 80 فلسطينيا من الضفة والقدس، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة الضلوع في أعمال مقاومة مسلحة.

في محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال عضو المجلس التشريعي الشيخ نايف الرجوب، عقب دهم منزله في بلدة دورا.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال القيادي في حركة حماس وعضو المجلس التشريعي عنها، الشيخ حسن يوسف، عقب دهم منزله في بلدة بيتونيا، غربي مدينة رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال 41 فلسطينيا من محافظة الخليل، بينهم صحافي ونائب بالمجلس التشريعي، عقب اقتحام مناطق واسعة في قرى وبلدات المحافظة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الصحافي علاء ربعي، عقب اقتحام وتفتيش منزله في بلدة دورا.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسيرين المحررين والقياديين في حركة حماس، شكري الخواجا من منزله في بلدة نعلين قضاء رام الله، والشيخ فلاح ندى من منزله في مدينة البيرة.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل الصحافي علاء الريماوي، في بلدة بيت ريما قضاء رام الله، واعتقل نجله محمد للضغط عليه لتسليم نفسه، وفق ما أفادت مصادر عائلية.

وطالت اعتقالات الاحتلال فجر اليوم، 4 شبان من مدينة نابلس، 20 فلسطينيا من رام الله، 41 أسيرا محررًا من الخليل، 3 من بيت لحم، 3 أسرى محررين من مخيم نور شمس شرقي طولكرم، 4 من قلقيلية، و3 من بلدة العيزرية بالقدس المحتلة، و3 من طوباس والأغوار.