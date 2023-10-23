منذ بدء العدوان: إسرائيل دمّرت 31 مسجدًا في غزّة

الأحد، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة بغزّة أنّ جيش الاحتلال دمّر 5 مساجد بشكل كلّيّ في القطاع؛ ما رفع عدد المساجد المدمّرة إلى 31 منذ 7 أكتوبر.

دمّر الاحتلال الإسرائيليّ منذ بدء العدوان على قطاع غزّة، 31 مسجدًا، كان آخرها مسجد "النور المحمّديّ" في حيّ الشيخ رضوان.

وقالت وزارة الداخليّة بقطاع غزّة في بيان اطّلعت عليه الأناضول إنّ "الطائرات الإسرائيليّة دمّرت مسجد النور المحمّديّ في حيّ الشيخ رضوان بقطاع غزّة"، وأضاف البيان أنّ "ذلك أدّى لوقوع إصابات بصفوف المواطنين".

والأحد، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة بغزّة أنّ جيش الاحتلال دمّر 5 مساجد بشكل كلّيّ في القطاع؛ ما رفع عدد المساجد المدمّرة إلى 31 منذ 7 أكتوبر.

في سياق متّصل، قصفت الطائرات الإسرائيليّة منزلًا مأهولًا على رؤوس ساكنيه في ذات الحيّ، ما أدّى لسقوط شهداء ومصابين، بحسب وزارة الداخليّة.

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بدوره، قال متحدّث الوزارة إياد البزم، في تصريح صحفيّ: "جيش الاحتلال يرتكب مجازر دمويّة جديدة بحقّ المدنيّين، ويزيد من تكثيف غاراته على عشرات المنازل المأهولة منذ الليلة الماضية (الأحد)، وصباح اليوم (الاثنين)، في أنحاء قطاع غزّة".

ولفت إلى أنّ ذلك أدّى "لوقوع عدد كبير من الشهداء والإصابات معظمهم نساء وأطفال"، (دون إحصائيّات).

ولليوم السابع عشر يواصل الجيش الإسرائيليّ استهداف غزّة بغارات جوّيّة مكثّفة دمّرت أحياء بكاملها، استشهد فيها أكثر من 5000 فلسطينيّ، بالإضافة إلى آلاف الشهداء من الأطفال والنساء.