فيديو وصور | بسبب إجراءات الاحتلال: الأقصى شبه خالٍ من المصلّين والزوّار

للجمعة الثالثة على التوالي، لا يتمكن المصلون من الوصول إلى الأقصى والصلاه فيه، وأصبح عدد المصلين لا يتجاوز الـ5 آلاف مصل فقط، بعد أن كان يصل عددهم إلى 50 ألف.

أدى 5 آلاف شخص فقط، صلاة اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، بسبب الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيطه، وعلى زائريه.

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، في بيان، إن قوات الاحتلال منعت المصلين ممن هم دون الـ70 عاما من الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك.

إحدى عناصر جيش الاحتلال في القدس (Getty Images)

وأكدت أن ذلك تسبب في انخفاض كبير بعدد المصلين الذين تمكنوا من الوصول إليه، كما اعتدت على عدد من القادمين عند باب المجلس أحد أبواب المسجد.

وللجمعة الثالثة على التوالي، لا يتمكن المصلون من الوصول إلى الأقصى والصلاه فيه، وأصبح عدد المصلين لا يتجاوز الـ5 آلاف مصل فقط، بعد أن كان يصل عددهم إلى 50 ألف.

(Getty Images)

(Getty Images)

يذكر أن مجموعة من المواطنين أدوا صلاة الجمعة خارج البلدة القديمة بالقدس المحتلة، حيث قمعهم الاحتلال وأطلق صوبهم الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والغاز السام المسيل للدموع ولاحقهم في شوارع وادي الجوز.

(Getty Images)