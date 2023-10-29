الاحتلال يستهدف محيط مستشفى القدس وتحذيرات من "نوايا مبيتة": قرار بعدم الإخلاء

"نوايا مبيتة" للاحتلال تجاه مستشفى القدس في قطاع غزة، بعد "تهديدات" متكررة بضرورة إخلائه؛ "الطائرات الإسرائيلية تستهدف محيط مستشفى القدس"، الهلال الأحمر تؤكد قرارها بعدم إخلاء المستشفى.

قررت جمعية "الهلال الأحمر" الفلسطيني، اليوم الأحد، عدم إخلاء مستشفى القدس، التابع لها في مدينة غزة، مع تأكيدها "تعمد الجيش الاسرائيلي إطلاق صواريخ مباشرة بجوار المستشفى لإجبار الكادر الطبي والنازحين والمرضى على إخلائه".

وأكدت مصادر فلسطينية تضرر أقسام في مستشفى القدس في غزة، وإصابة مرضى ونازحين باختناق من جراء قصف للاحتلال في محيط المستشفى.

جاء ذلك فيما أفاد رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة "استشهاد 116 من الفرق الطبية و18 من فرق الإنقاذ و35 إعلامي منذ بدء العدوان" على غزة، موضحا أن "الاحتلال استهدف المساجد وأصاب 7 كنائس و203 مدرسة".

وقال الناطق باسم الجمعية، رائد النمس، إن "الطائرات الإسرائيلية تستهدف محيط مستشفى القدس وتجدد تهديده بالقصف". وأكد النمس "قرارنا استمرار العمل بالمستشفى وعدم إخلائه".

ولفتت جمعية الهلال الأحمر إلى أن "الجيش الإسرائيلي يتعمد إطلاق صواريخ مباشرة بجوار مستشفى القدس في غزة بشكل متواصل، بهدف إجبار الكادر الطبي والنازحين والمرضى على إخلاء المستشفى".

وأوضحت الجمعية، في بيان، أن الغارات الإسرائيلية "ألحقت أضرارا بالغة في أقسام المستشفى، وعرضت الأهالي والمرضى للاختناق".

وفي وقت سابق الأحد، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إنها تلقت "تهديدا شديد اللهجة" من الجيش الإسرائيلي بـ"الإخلاء الفوري لمستشفى القدس بقطاع غزة تمهيدا لقصفه".

وذكرت، في بيان، "تلقينا تهديدات شديدة اللهجة من قوات الاحتلال بالإخلاء الفوري لمستشفى القدس بقطاع غزة، كونه سيتم قصفه". وأشار الهلال الأحمر إلى أنه "منذ ساعات الصباح، يشهد محيط مستشفى القدس غارات متواصلة".

من جانها، حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، من "نوايا مبيتة" للجيش الإسرائيلي تجاه مستشفى القدس في قطاع غزة، بعد "تهديدات" متكررة بضرورة إخلائه.

وقال متحدث وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، في بيان: "نحذر من النوايا المبيتة للاحتلال الإسرائيلي في استهداف مستشفى القدس بعد تركيزه المستمر على استهداف محيطه وإحداث أضرار متعددة به".

ويحاول الاحتلال التذرع بمزاعم يروج بها بأن فصائل المقاومة في غزة تعمل في أنفاق تحت المستشفيات وغيرها من المباني المدنية، أن يمهد لاستهداف المشافي وغيرها من المنشآت المدنية في القطاع المحاصر.

ولليوم الـ23 على التوالي، يشن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على غزة، وقتل 8005 فلسطينيين، بينهم 3324 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا، بحسب وزارة الصحة، كما قتل 114 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "وفا".

بينما قتلت حركة حماس أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، بجانب أسرها ما لا يقل عن 230 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.