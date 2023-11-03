إصابات واعتقالات في اقتحام الاحتلال الضفة الغربية

أصيب عدد من الفلسطينيين واعتُقل آخرون خلال اقتحام قوات من الاحتلال الإسرائيلي بلدات عدة في أنحاء الضفة الغربية، فجر اليوم الجمعة.

وفي التفاصيل، أصيب شاب برصاص الاحتلال الحي، واعتُقل آخران، فجر اليوم، من جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طولكرم.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال أصابت شابا بالرصاص الحي نُقل على إثرها لتلقي العلاج في مستشفى "ثابت ثابت" الحكومي بالمدينة، كما اعتقلت المحرر عبد الله خضر رصرص (42 عاما)، والمواطن ماهر الفاخوري، بعد مداهمة منزله في ضاحية ارتاح، جنوبي طولكرم.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم وتمركزت في الحي الجنوبي ونشرت قناصتها على إحدى بنايتها، وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية.

وفي الوقت ذاته، أغلقت قوات الاحتلال مدخل بلدة رامين الرئيسي شرق طولكرم بالسواتر الترابية، ونشرت دورياتها الراجلة والمحمولة في أراضيها الزراعية. وأصيب شاب برصاص الاحتلال في الكتف في المواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال في الحي الجنوبي، وجرى نقله إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بطولكرم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية شويكة وتمركزت في عدة أحياء خاصة الشارع الرئيسي وحارة نعالوة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، مخيم عقبة جبر، جنوب غرب أريحا.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من آليات الاحتلال العسكرية اقتحمت المخيم، فيما انتشر جنود الاحتلال في أزقة المخيم وداهموا منازل مواطنين.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، مخيم قلنديا، شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن جيش الاحتلال قام بمداهمة العديد من المنازل في المخيم.