القدس المحتلة: 15 شهيدا و394 حالة اعتقال و19 عملية هدم خلال الشهر الماضي

لا تزال سلطات الاحتلال حتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي، تحتجز جثمان 30 شهيدا مقدسيا في ثلاجات الاحتلال و"مقابر الأرقام".

أصدرت وحدة العلاقات العامة والإعلام في محافظة القدس، اليوم السبت، تقريرا، عن شهر تشرين الأول/ أكتوبر، حيث وثقت فيه استشهاد 15 مقدسيا، بينهم 7 أطفال، و394 حالة اعتقال و19 عملية هدم.

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استشهد خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر خمسة عشر شهيدا في محافظة القدس، شملوا سبعة أطفال وهم؛ الطفل ياسر ثائر سامي الكسبة، البالغ من العمر 17 عاما، الطفل آدم أمجد فتحي الجولاني، البالغ من العمر 16 عاما، الطفل محمد طاهر مصطفى، البالغ من العمر 16 عاما، الطفل ليث أبو مرة، البالغ من العمر 17 عاما، الطفل أيهم إياد عيسى جبارين، البالغ من العمر 17 عاما، الطفل أحمد غالب مطير، البالغ من العمر 17 عاما، الطفل آدم ناصر أبو الهوى، البالغ من العمر 17 عاما.

والشبان الذين ارتقوا هم؛ محمد زياد عبد الجليل حميد، البالغ من العمر 24 عاما، أمجد ماهر عليان خضير، البالغ من العمر 36 عاما، الشهيد علي العباسي، البالغ من العمر 25 عاما

عبد الرحمن فرج، البالغ من العمر 18 عاما، عمر عيسى الفرا، خالد المحتسب، البالغ من العمر 21 عاما، أحمد خالد عيد فراج، البالغ من العمر 18 عاما، عبد الرحمن ربحي العموري، البالغ من العمر 22 عاما.

ملف الجثامين المحتجزة

خلال شهر تشرين الأول احتجز الاحتلال جثامين 5 شهداء وهم: علي العباسي، وعبد الرحمن فرج، وخالد المحتسب، والطفل آدم أبو الهوى وعبد الرحمن العموري.

ولا تزال سلطات الاحتلال حتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي، تحتجز جثمان 30 شهيدا مقدسيا في ثلاجات الاحتلال و"مقابر الأرقام".

الاعتقالات

وثقت محافظة القدس خلال تشرين الأول/ أكتوبر 394 حالة اعتقال لمواطنين في كافة مناطق محافظة القدس، من بينهم 22 طفلا و27 سيدة.

عمليات الهدم والتجريف

رصدت محافظة القدس في تقريرها 19 عملية هدم، منها 7 عمليات هدم ذاتي قسري، و12 عملية هدم نفذتها آليات الاحتلال. شملت منازل، ومكتب، ومطعم شعبي.

قرارات الهدم والإخلاء القسري والاستيلاء

سلمت سلطات الاحتلال خلال الأسبوع الأخير من شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الحالي، قرارات هدم فوري لعدد كبير من المنازل في البلدة القديمة في منطقة باب حطة بالقدس المحتلة.

الإخلاء القسري:

وثقت محافظة القدس في 31 تشرين الأول/ أكتوبر، تنكيل قوات الاحتلال بعائلة داوود اسماعيل الخطيب، في منطقة برية حزما شمال شرق القدس المحتلة وإجبارها على الرحيل فورا دون مقتنياتهم ومواشيهم.

كما أجبرت سلطات الاحتلال سكان برية حزما على هدم مساكنهم تمهيدا للرحيل من المنطقة، بعد إعطائهم مهلة حتى يوم الجمعة المقبل للرحيل من المنطقة.

الانتهاكات بحق المعتقلين

بالتزامن مع الحرب على غزة وفي 23 تشرين الأول/ أكتوبر، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمرا عسكريا لتعديلات مؤقتة فيما يخص الاعتقال الإداري، وهي: رفع مدة توقيف المعتقل، لفحص إمكانية استصدار أمر اعتقال إداري بحقه، من 72 ساعة، إلى 6 أيام، وتعديل عرض المعتقل على جلسة التّثبيت الأولى؛ حيث كانت سابقا 8 أيام، وأصبحت حاليًا 12 يومًا.

والهدف من هذا التعديل تنفيذ المزيد من حملات الاعتقال، والتسهيل على أجهزة الاحتلال في إصدار المزيد من أوامر اعتقال إداري، وإدارة الكم الكبير من المعتقلين، ومنهم المعتقلون إداريًا.