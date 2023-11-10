الاحتلال يُفجّر منزلي الأسيرين محمد وصقر الشنتير في الخليل

قوات الاحتلال اقتحمت مدينة الخليل، الليلة الماضية، وفرضت منع تجوال في منطقة "دوار التحرير" وصوًا إلى "خلة مناع"، واندلعت مواجهات مع عدد من الأهالي في "دوار التحرير".

فجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلي عائلتي الأسيرين محمد وصقر الشنتير، في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، فجر اليوم الجمعة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة الخليل، الليلة الماضية، وفرضت منع تجوال في منطقة "دوار التحرير" وصوًا إلى "خلة مناع"، واندلعت مواجهات مع عدد من الأهالي في "دوار التحرير".

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أخرجت عائلتي الأسيرين الشنتير من منزليهما في منطقة "خلة مناع" بالخليل، وأخرجت سكان المنازل المجاورة، تمهيدا لتفجير المنزلين.

ويتكون كل منزل من طابقين، مساحتهما تزيد عن 600 متر مربع، ويقطن فيهما 25 فردا.

وكانت قوات الاحتلال قد أخطرت ليلة أمس، عائلتي المعتقلين محمد مصطفى الشنتير، وصقر أكرم الشنتير، بإخلاء المنزلين وتفريغ محتوياتهما، تمهيدا لهدمهما في أي لحظة.

ونفذ الشابان الشنتير، اللذان ينتميان لحركة "حماس"، عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "كريات أربع" في الخليل، يوم 21 آب/ أغسطس 2023، أسفرت عن مقتل مستوطنة، وإصابة مستوطن آخر بجروح حرجة. وفجر الثلاثاء؛ 22 آب 2023، أعلن جيش الاحتلال اعتقال منفذي العملية.