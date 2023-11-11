اقتحام قلقيلية وإصابات واعتقالات في طولكرم وبيت لحم

بلدة فجار جنوب مدينة بيت لحم: جيش الاحتلال يعتقل ثلاثة أطفال وجميعهم في الـ 16 من العمر بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها

أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال تقتحم في هذه الأثناء مدينة قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة وتحاصر منزلاً.

وأوضحت أن جيش الاحتلال يدفع بتعزيزاته العسكرية نحو قلقيلية من ناحية الحاجز الجنوبي... ( تفاصيل أوفى .. تباعًا..)

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من جهة أخرى، أصيب شاب بالرصاص الحي، واعتقل آخر، فجر اليوم السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي ضاحية شويكة شمال طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت "وفا"، نقلاً عن مراسلتها، بأن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت الضاحية وتمركزت في حي المساهيل ودوار الجعرون والشارع الغربي، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أسفرت عن إصابة شاب بالرصاص الحي في اليد، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج"، ووصفت إصابته بالمستقرة.

إلى ذلك، اعتقل الاحتلال الشاب، أحمد ناصر عبيد، بعد مداهمة منزله، وتفتيشه.

بيت لحم:

وفي بلدة فجار جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، ثلاثة أطفال، وهم: بلال عايش ثوابتة، وأحمد لؤي ثوابتة، وعلي جهاد ثوابتة، وجميعهم يبلغون من العمر (16 عامًا)، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

الجلزون

كما واعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت، شابين من مخيم الجلزون شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم واعتقلت الشابين لؤي حجير، وعبد الغزاوي بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

وأضافت أن قوات الاحتلال أوقفت عددًا من المركبات عند مدخل المخيم وفتشتها، وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينتي البيرة ورام الله.