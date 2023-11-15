"حماس": الرواية الإسرائيليّة بشأن مجمع الشفاء "مسرحيّة تافهة ومفضوحة"

قال الرشق: "حذّرنا وقلنا إن الاحتلال سيقوم بعمل مسرحية، كتلك التي زعمها في مستشفى الرنتيسي والتي ثبت كذبها، وهو يقدم اليوم روايته التافهة ومزاعمه المفضوحة".

قالت حركة "حماس"، الأربعاء، إن رواية إسرائيل بشأن العثور على أسلحة ومعدات عسكرية داخل مجمع الشفاء الطبي بغزة، "مسرحية تافهة ومفضوحة".

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جاء ذلك في بيان لعضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق، تعليقا على مؤتمر صحافي عقده الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، زعم فيه أنهم عثروا على أسلحة ومعدات عسكرية داخل مجمع الشفاء.

وقال الرشق: "حذّرنا وقلنا إن الاحتلال سيقوم بعمل مسرحية، كتلك التي زعمها في مستشفى الرنتيسي والتي ثبت كذبها، وهو يقدم اليوم روايته التافهة ومزاعمه المفضوحة".

وأضاف: "بعد نحو 20 ساعة من اقتحام المجمع بحثا عن غرف السيطرة والأسرى، خرج الاحتلال على العالم بمسرحية سمجة مكشوفة، بجلبه بعض الأسلحة والملابس والأدوات، ووضعها في المستشفى بطريقة مفضوحة، وساق أكاذيب ورواية مفبركة، لا يصدقها أحد".

وأشار الرشق إلى الطالبة "مرارا بقدوم لجنة من الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، والصليب الأحمر، لتتأكد بنفسها من كذب الاحتلال"، وفق البيان.

وأضاف أن "جيش الاحتلال هو العدو والخصم، وليس مؤهلا، وليس له الصلاحية ولا الحق ليدعي ويحقق ويحكم".

وزارة الصحة: لم يُعثر على أسلحة في المستشفى

من جانبها، أكدت وزارة الصحة في غزة أن الجيش الإسرائيلي "لم يعثر على أي عتاد أو سلاح" في مستشفى الشفاء، موضحة أنها "لا تسمح بالأساس" بوجود أسلحة في المستشفيات التابعة لها.

وأعلنت الوزارة أن "الاحتلال اعتقل اثنين من الطواقم الصحية الهندسية وهما فني ميكانيكي المولدات الكهربائية الوحيد، وفني محطات الأكسجين الوحيد المتواجدين في مجمع الشفاء".

وأضافت أن "هذا الاعتقال يضع المجمع أمام تحديات خطيرة حيث تتعرض التجهيزات الطبية والفنية إلى أعطال كثيرة نتيجة القصف".

وقالت الوزارة إن "الاحتلال عمد خلال توغله لمباني مجمع الشفاء إلى إحداث تخريب في أجهزة الأشعة والعديد من الأجهزة الطبية المتواجدة في الطابق السفلي لمبنى الجراحات التخصصي"، وقال إن "الأضرار تتضمن تخريب جهاز الأشعة المقطعية وجهاز الرنين بمجمع الشفاء".

وفجر الأربعاء، اقتحم الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، بعد حصاره لأيام، حيث يضم مدنيين نزحوا من ديارهم جراء القصف الإسرائيلي المتواصل في غزة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إنه "لا مؤشرات" على وجود أسرى إسرائيليين بمستشفى الشفاء، رغم أن الجيش ادعى على مدى أسابيع وجود أسرى إسرائيليين فيه.

ومنذ أيام، يتعرض مستشفى الشفاء ومحيطه وسائر مستشفيات القطاع لقصف إسرائيلي وحصار، بزعم "وجود مقر للمسلحين الفلسطينيين"، وهو ما تنفيه مرارا حركة "حماس"، والمسؤولون في قطاع غزة.