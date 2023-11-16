مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو لتحقيق دوليّ بشأن انتهاكات الحرب في غزة: تفشي الأمراض "حتميّ"

قال تورك إن تفشي الأمراض والجوع يبدو "حتميا" في غزة بعد الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ أسابيع على القطاع المكتظ بالسكان. وأعرب تورك عن "قلق عميق بشأن تصاعد حدة العنف والتمييز الحاد بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة".

دعا مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الخميس، إلى تحقيق دولي في انتهاكات الحرب على قطاع غزة، محذّرا من وضع "متفجّر" في الضفة الغربية المحتلة.

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وردّت سفيرة إسرائيل في منظمات الأمم المتحدة في جنيف، ميراف شاحر - أيلون، بأن القانون الدولي ليس "ميثاقا انتحاريا"، فيما طلب مندوب فلسطين، إبراهيم خريشة من الدول الأعضاء الالتفات إلى "الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

وتحدث تورك في إحاطة إلى الدول الأعضاء في المنظمة عن "مزاعم خطرة للغاية بشأن انتهاكات متعددة وعميقة للقانون الإنساني الدولي، أيا يكن مرتكبها، تتطلب تحقيقا معمّقا ومحاسبة شاملة"، مؤكدا وجود "حاجة إلى تحقيق دولي".

وخلال رحلته إلى المنطقة، زار المسؤول معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة.

وقال تورك إن تفشي الأمراض والجوع يبدو "حتميا" في غزة بعد الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ أسابيع على القطاع المكتظ بالسكان.

وأضاف تورك في إحاطة غير رسمية للدول في مكتب الأمم المتحدة في جنيف بعد زيارة للشرق الأوسط، أن نفاد الوقود سيكون له عواقب "كارثية" في جميع أنحاء غزة، إذ سيؤدي إلى انهيار أنظمة الصرف الصحي والرعاية الصحية وإنهاء المساعدات الإنسانية الشحيحة التي يتم تقديمها.

وتابع: "يبدو أن تفشي الأمراض المعدية والجوع على نطاق واسع أمر حتمي".

الاعتداءات في الضفة والقدس "تخلق وضعا متفجّرا"

وأعرب تورك عن "قلق عميق بشأن تصاعد حدة العنف والتمييز الحاد بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما يشمل القدس الشرقية".

وأضاف: "في رأيي، هذا يخلق وضعا متفجّرا، وأريد أن أكون واضحا: لقد تجاوزنا مستوى الإنذار المبكر بشكل كبير. أطلق أقوى تحذير بشأن مسألة الضفة الغربية المحتلة"، داعيا الأطراف إلى الاعتراف بأن جميع الأرواح البشرية لها قيمة متساوية.

وتابع: "من الواضح أن هناك من الجانبين من يعتبر قتل المدنيين ضررا جانبيا مقبولا أو سلاح حرب متعمدا ومفيدا. هذه كارثة إنسانية وانتهاك لحقوق الإنسان".

ولفت إلى أنه "علينا ألا ندع الغضب يطغى على ضميرنا الأخلاقي" مؤكّدا أن "حرية الإسرائيليين ترتبط بشكل وثيق بحرية الفلسطينيين، فالفلسطينيون والإسرائيليون هم بالنسبة إلى بعضهم البعض الأمل الوحيد للسلام".

وخلال الاجتماع، قالت سفيرة إسرائيل، ميراف شاحر - أيلون إنه إذا لم تتمكن دولة ما من الدفاع عن نفسها، "أو إذا انتُقدت لقيامها بذلك بما يتوافق مع القانون الدولي، ستصبح منظمات إرهابية حتما أكثر جرأة، وستواصل استخدام أساليبها، مدركة أنها تستفيد من دعم دولي مستمر".

من جهته، دعا مندوب فلسطين الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في جنيف، إبراهيم خريشة الدول الأعضاء للالتفات إلى الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل في غزة، مشددا على أنها "إبادة جماعية".

وقال خريشة أمام اجتماع للدول الأعضاء: "عليكم أن تصحوا. هذه مجزرة، هذه إبادة، ونحن نشاهدها على شاشة التلفزيون. لا يمكن أن يستمر" ذلك.