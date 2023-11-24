إصابة شاب برصاص الاحتلال واعتقال آخرين خلال اقتحام البلدة القديمة بنابلس

قوات الاحتلال اقتحمت عدة حارات داخل البلدة وداهمت منازل فيها، وأحرقت مركبتين الأمر الذي أدى إلى امتداد النيران إلى أحد المحال التجارية.

نابلس، صباح اليوم

أصيب، اليوم الجمعة، شاب برصاص الاحتلال، واعتقل آخران خلال اقتحام لقوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي البلدة القديمة بنابلس، في الضفة الغربية.

وذكرت مصادر طبية، أن شابا على الأقل أصيب برصاص الاحتلال في القدم خلال مواجهات قرب البلدة القديمة بنابلس.

وأفادت وكالة "وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة حارات داخل البلدة وداهمت منازل فيها، وأحرقت مركبتين الأمر الذي أدى إلى امتداد النيران إلى أحد المحال التجارية.

في غضون ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال اثنين من المواطنين خلال عملية الاقتحام، وهما الأسيران المحرران فايق كوسا (36 عاما)، ومحمود محمد حسنين (35 عاما).