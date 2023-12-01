منظّمة "أنقذوا الأطفال": 101 طفلًا فلسطينيًّا قتلوا في الضفّة الغربيّة منذ مطلع 2023

سبق أن أعلنت منظّمة "أنقذوا الأطفال"، أنّ عدد الأطفال الّذين قتلوا في الهجمات الإسرائيليّة على غزّة أعلى من إجماليّ عدد الأطفال الّذين قتلوا في جميع مناطق الصراع في العالم منذ عام 2019...

قالت منظّمة "أنقذوا الأطفال"، وهي منظّمة بريطانيّة غير حكوميّة تعنى بالدفاع عن حقوق الطفل حول العالم، إنّ 101 طفلًا فلسطينيًّا قتلوا في الضفّة الغربيّة منذ مطلع العام.

وذكرت المنظّمة، في بيان، أنّ عدد الأطفال الفلسطينيّين الّذي قتلوا على يد القوّات الإسرائيليّة أو المستوطنين غير الشرعيّين، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأوّل الماضي، وصل إلى 63 طفلًا.

وأشار البيان، إلى أنّ "تقارير الأمم المتّحدة تفيد بتهجير 388 طفلًا جرّاء هجمات وقيود المستوطنين خلال الفترة الأخيرة".

"كما أنّ الصراعات في غزّة والضفّة الغربيّة والقدس الشرقيّة تسبّبت في إبعاد الأطفال عن المدارس، وحرمتهم من الحصول على الاحتياجات والخدمات الأساسيّة"، بحسب البيان.

وأضاف أنّ "مصادرة هواتف الأطفال الّذين يحاولون المرور عبر نقاط التفتيش في الضفّة الغربيّة واحتجازهم من قبل نظام الاعتقال العسكريّ بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعيّ يثير مخاوف خطيرة بشأن حقوق الإنسان، بما في ذلك حرّيّة التعبير والخصوصيّة والحرمان من الحرّيّة".

وأورد البيان، تصريحًا لجيسون لي، مدير المنظّمة في فلسطين، حذّر فيه من أنّ "أوضاع الأطفال في الضفّة الغربيّة في تدهور، بالتزامن مع الهجمات الإسرائيليّة على قطاع غزّة".

ودعا "لي"، القوّات الإسرائيليّة في هذا الإطار إلى "وقف استخدام القوّة تجاه الأطفال".

وسبق أن أعلنت منظّمة "أنقذوا الأطفال"، أنّ عدد الأطفال الّذين قتلوا في الهجمات الإسرائيليّة على غزّة أعلى من إجماليّ عدد الأطفال الّذين قتلوا في جميع مناطق الصراع في العالم منذ عام 2019.