مواجهات في الضفة.. مستوطنون يهاجمون منازل ويحرقون مركبات في جالود

هاجمت مجموعة من المستوطنين قرية جالود ورشقت منازل المواطنين بالحجارة وأحرقت عدة مركبات، قبل أن يتصدى لهم الأهالي ويطردونهم من القرية.

هاجم مستوطنون، فجر اليوم الجمعة، منازل المواطنين الفلسطينيين وأحرقوا عددا من المركبات في قرية جالود، جنوب شرق نابلس، في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت قرية جالود ورشقت منازل المواطنين بالحجارة وأحرقت عدة مركبات، قبل أن يتصدى لهم الأهالي ويطردونهم من القرية.

وهاجم مستوطنون مطعما واعتدوا عليه بالحجارة قرب بلدة الساوية، جنوب نابلس.

وفي تقوع، جنوب شرق بيت لحم، تصدى عدد من الشبان لقوات الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحام البلدة.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة بيت فجار، جنوب بيت لحم.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال تعتقل الشاب أحمد زياد أبو الرُب من بلدة جلبون بجنين. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الزبابدة، جنوب جنين.

وأطلق مسلحون النار تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة عرابة، جنوب جنين.