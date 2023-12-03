الاحتلال يواصل حملة الاعتقالات في الضفة

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال معززة بآليات عسكرية مدينة جنين ومخيمها من عدة محاور وسط إطلاق الأعيرة النارية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، تسعة فلسطينيين، من بلدة بيت ريما شمال غربي رام الله، بينهم ثلاثة معتقلين محررين.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية، "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، واعتقلت كلا من: المحرر مجدي منير رحيمي، والمحرر أنس حسن البرغوثي، والمحرر الجريح مؤيد خالد البرغوثي، وعبد اللطيف عبد السلام رحيمي، وعلي فادي عقل، وأمجد وليد البرغوثي، وماهر كمال الريماوي، وتيم فايز الريماوي، وثائر عادل الأسمر.

وأفادت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال احتجزت عددا من المواطنين، وأغلقت المدخل الرئيسي للبلدة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مدينة جنين ومخيمها.

وقالت مصادر محلية لـ"وفا"، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال معززة بآليات عسكرية اقتحمت المدينة من عدة محاور وسط إطلاق الأعيرة النارية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان.

وأضافت المصادر، أن طائرة استطلاع حلقت في سماء المدينة ومخيمها خلال اقتحام قوات الاحتلال التي انتشرت في عدد من أحياء المدينة، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة.

ودارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال وسط إطلاق نار كثيف، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وقال مراسل "وفا"، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد معتصم الأحمد، وذلك بعد مداهمة منزل ذويه والعبث بمحتوياته في حي دوار البطيخة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، شابين من مخيم عين السلطان في أريحا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم واعتقلت الشاب كايد أبو شهاب عقب محاصرة منزله، كما اعتقلت الشاب أيوب الهندي بعد دهم منزله وتفتيشه، والاعتداء على زوجته بالضرب.

واعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، فتاة من منطقة العبيات شرق بيت لحم.

وافاد مصدر أمني لوفا، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطالبة في جامعة الخليل أميمة صايل سعد الوحش (22عاما)، بعد دهم منزل والدها وتفتيشه.

وأضاف المصدر أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة مناطق في بيت لحم عرف منها: حرملة، رفيده، جناته، هندازة، وجبل الموالح.