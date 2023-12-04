الاحتلال يعتقل 60 فلسطينيا في الضفة

- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 60 مواطنا من محافظات الضفة، بينهم طلاب جامعات، وتم الإفراج عن نحو 12 شخصا لاحقا لترتفع حصيلة المعتقلين في الضفة الغربية إلى 3540 منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الإثنين، نحو 60 فلسطينيا، ليرتفع إجمالي المعتقلين بالضفة الغربية إلى 3540 منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

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جاء ذلك وفق بيان مشترك صدر، الإثنين، عن "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" و"نادي الأسير الفلسطيني". وذكر البيان أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم، نحو 60 مواطنا، بينهم أسرى سابقون".

وأوضحت أن بعض المعتقلين تم الإفراج عنهم لاحقا، وقالت البيان إن "عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي الخليل وبيت لحم ".

ووفقا للبيان، رافق حملة الاعتقالات "عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين".

وبذلك، ترتفع حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 3540، بينهم من جرى اعتقاله من المنازل وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

بدوره، أعلن جيش الاحتلال اعتقال 29 "مطلوبًا" مصادرة "نحو عشرة أسلحة في أنحاء الضفة الغربية، وقال إن خمسة من بين "المطلوبين الذين تم اعتقالهم ينتمون" إلى حركة حماس.

وفي وقت سابق الإثنين، استشهد فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية، في عمليات اقتحام طاولت قلقيلية ومدينة جنين ومخيمها.

وبوتيرة يومية ينفذ الجيش الإسرائيلي حملات اقتحام للقرى والبلدات في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق نار وقنابل غاز على الفلسطينيين​​​​​​.

وتصاعدت الاعتقالات على وقع حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 59 يوما خلّفت آلاف القتلى والجرحى، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.