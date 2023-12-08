اقتحامات ومواجهات واعتقالات في الضفة الغربية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، عدة مدن وقرى واندلعت مواجهات مع شبان فلسطينيين ونفذت عمليات اعتقال.

قوات الاحتلال في جنين، الأسبوع الماضي (Getty Images)

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها لبلدات في الضفة الغربية، فجر اليوم الجمعة، إذ اقتحمت عدة مدن وقرى واندلعت مواجهات مع شبان فلسطينيين ونفذت عمليات اعتقال.

وفي التفاصيل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، مدينتي رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة مكونة من 20 جيبا، اقتحمت وسط مدينة رام الله وتواجدت على دوار المنارة وشارع الإرسال، وشارع النهضة في مدينة البيرة، وداهمت عدة بنايات في المدينتين.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت أحد المحال التجارية في مدينة رام الله قرب دوار المنارة وفتشته وعبثت في محتوياته.

وأشارت إلى أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال، التي أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

واعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، مواطنين في مدينة بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة بيت لحم، واعتقلت نائب مدير أوقاف القدس، الشيخ ناجح بكيرات، والشاب بهاء محمود العروج، عقب مداهمة منزليهما.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، عددا من القرى والبلدات وأحياء من مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بأعداد كبيرة بلدات يطا والسموع ودورا جنوب الخليل، بالإضافة إلى بلدة بيت أمر شمالا، وانتشرت في محيط منازل المواطنين، وفي الطرقات الرئيسية ومنعت حركة المواطنين.

واقتحمت تلك القوات عدة أحياء في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، واحتجزت عددا من مركبات المواطنين، في منطقة الكرنتينا ووادي الهرية ومفترق الديك، وقامت بتفتيشها.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، فجر اليوم، قرى رمانة وزبوبا والطيبة، غرب جنين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات كبيرة من آليات الاحتلال اقتحمت القرية، وسيرت دورياتها في شوارعها.

وذكرت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن أحمد راتب محاجنة، وفتشته بشكل دقيق مستخدمة الكلاب البوليسية، وكسرت "القرميد" على سطح المنزل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قريتي رمانة والطيبة غرب جنين، وكثفت من تواجدها العسكري في محيط بلدة سيلة الظهر جنوب المحافظة.

واقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، قريتي كفر قدوم، وجينصافوط، شرق قلقيلية.

وأكدت مصادر محلية أن قوات راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت جينصافوط وداهمت عدة منازل، كما داهمت قوات الاحتلال عدة منازل في كفر قدوم، وسحبت تسجلات كاميرات مراقبة من عدد منها.

واقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، قريتي سالم وتلفيت في محافظة نابلس.

وذكرت مصادر محلية أن قوات راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية سالم شرق نابلس، من الجهة الشرقية، وتجولت في القرية، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية تلفيت جنوب نابلس، وسيرت عدة آليات عسكرية في شوارع وأزقة القرية.