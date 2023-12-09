اقتحامات للاحتلال واعتداءات بالضفة الغربية

فجر اليوم السبت سلسلة مداهمات واعتداءات لجيش الاحتلال في عدة بلدات فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، ثلاثة أشقاء من بلدة كفرراعي، واقتحمت قرية فحمة، جنوب جنين بالضفة الغربية المحتلة.

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وأفادت "وفا" نقلاً عن مصادر محلية بأن آليات الاحتلال العسكرية اقتحمت كفرراعي، واعتقلت الأشقاء: همام وعصام وحسام ذياب، عقب مداهمة منزلهم وتفتيشه والعبثت في محتوياته.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية فحمة، واندلعت مواجهات داخل القرية دون أن بلغ عن اصابات او اعتقالات.

سلفيت

كما واقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت، مدينة سلفيت. وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال سير جيباته العسكرية وجنوده المشاة في شوارع المدينة. وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت محطة محروقات شرق المدينة، واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة في المحطة.

قلقيلية

وفي بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت، مواطنين بعد الاعتداء عليهما بالضرب. وبحسب مصادر محلية اقتحمت عدة آليات عسكرية اقتحمت البلدة وداهمت عدة منازل واعتقلت الشابين رأفت ورامي عبد اللطيف شتيوي، بعد أن اعتدت عليهما بالضرب.

نابلس

وفي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت، المدينة وسيرت آلياتها في شوارعها، وأفادت مصادر محلية بأن فرقة مشاة من جنود الاحتلال اقتحمت حي الياسمينة في البلدة القديمة من المدينة، كما واقتحمت بلدة قبلان جنوب نابلس دون ان يبلغ عن اعتقالات.