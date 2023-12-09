حماس: استخدام واشنطن للفيتو... مشاركة بقتل الفلسطينيين

أدانت حركة حماس عرقلة الولايات المتحدة مشروع قرار أممي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية، مشددة على أن واشنطن "شريكة ومتواطئة في قتل الفلسطينيين عبر دعمها السياسي والعسكري للاحتلال".

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، إفشال الولايات المتحدة من خلال الفيتو، مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار فورا في قطاع غزة، رغم الدعوات الأممية لإنهاء الحرب ووقف "إزهاق أرواح الفلسطينيين".

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وجاء في بيان صدر عن الحركة: "ندين بأشد العبارات إفشال إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لمشروع القرار في مجلس الأمن، المطالب بالوقف الفوري للعدوان على غزة"، معتبرة الإدارة الأميركية "شريكة ومتواطئة في قتل أبناء شعبنا عبر دعمها السياسي والعسكري للاحتلال لمواصلة حرب الإبادة على قطاع غزة".

ووجهت الحركة "الشكر للدول التي صوّتت لصالح مشروع القرار، ونخص بالذكر روسيا والصين والمجموعة العربية"، ودعت "المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جدية وملموسة لوقف مجازر الاحتلال النازي، التي فاقت فظاعتها أبشع الجرائم التي ارتكبت في العصر الحديث".

واعتبر عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق، أن عرقلة الولايات المتحدة مشروع القرار الأممي الذي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، "مشاركة مباشرة لإسرائيل في قتل أبناء الشعب الفلسطيني".

وقال الرشق، في بيان على تليغرام، "ندين بشدة استخدام واشنطن الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار في غزة". وأضاف "نعد ذلك موقفا لا أخلاقيا ولا إنسانيا".

وتابع أن "عرقلة الولايات المتحدة صدور قرار بوقف النار، مشاركة مباشرة للاحتلال (الإسرائيلي) في قتل أبناء شعبنا، و(دعوة) لارتكاب المزيد من المجازر والتطهير العرقي".

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض "فيتو" في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار طالب بـ"الوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية" في قطاع غزة الفلسطيني.

وعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الجمعة، جلسة طارئة للتصويت على مشروع القرار الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة وشاركت فيه أكثر من 80 دولة بينها تركيا.

ولم يتمكن مجلس الأمن الدولي من اعتماد مشروع القرار بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض.

وأيد 13 عضوا من أعضاء المجلس الخمسة عشر المشروع، مع امتناع المملكة المتحدة عن التصويت.

وطالب مشروع القرار بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وكرر مطالبته جميع الأطراف بأن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وخاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين.

كما طالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع "الرهائن"، وبضمان وصول المساعدات الإنسانية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 17 ألفا و487 شهيدا، و46 ألفا و480 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.