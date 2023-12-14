تخللتها مواجهات واشتباكات: حملة اعتقالات واسعة بالضفة والقدس

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عشرات الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الخميس، مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات واعتقالات طالت العشرات من الفلسطينيين، فيما دارت اشتباكات في بعض المناطق في وقت واصلت قوات الاحتلال حصارها جنين ومخيمها لليوم الثالث على التوالي.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عشرات الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وداهمت قوات الاحتلال العديد من البلدات الفلسطينية والمخيمات في مختلف محافظات الضفة، حيث تم اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدات قباطية ورمانة والزبابدة والسيلة الحارثية واليامون في محافظة جنين.

ودارت اشتباكات بين مسلحين وقوات الاحتلال عند مدخل بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، تم خلاله استهداف آليات الاحتلال بالرصاص والعبوات الناسفة محلية الصنع، بالتزامن مع قيام جرافة عسكرية للاحتلال بتجريف الشوارع وتدمير البنية التحتية.

ووقعت اشتباكات مسلحة في بلدة رمانة غرب جنين، فيما اندلعت مواجهات في بلدة اليامون.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال عدة منازل في بلدة عزموط ، ونفذت فيها عمليات تفتيش وتخريب لمحتوياتها، واعتقلت الشابين علاء الدين صالح ثابت وليث علاونة.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم عين السلطان في أريحا، وتخللها استهداف آليات الاحتلال بعبوة محلية الصنع.

وأطلق مسلحون فجر اليوم الخميس، النار باتجاه مستوطنة "بيت إيل" شمال مدينة البيرة.

وفي محافظة الخليل، أفاد نادي الأسير بأن جيش الاحتلال اعتقل 5 شبان من بلدة بيت أمر شمالي المحافظة.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل في البلدة، واعتدت بوحشية على سكان أحد المنازل، ما أدى لوقوع إصابات.

واعتقلت كلا من مهدي حماد أبو ماريا، ويوسف عايد اخليل، وعلي سعيد بعران، وأحمد نصري صبارنة، وسيف أبو دية.

واستولت قوات الاحتلال على عدد من المركبات وعاثت فسادا داخل عدد من المنازل أثناء اقتحامها لمدينة الظاهرية.

واعتقلت قوات الاحتلال الفتى محمد معتز الدبس ووالده بعد اقتحام منزلهم في مخيم عايدة قضاء بيت لحم، كما اعتقلت وليد الهريمي من مخيم الدهيشة، وثائر إبراهيم ديرية من بلدة بيت فجار.

وفي محافظة القدس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا، ونفذت حملة اعتقالات في منطقة شارع المطار، وأورد مراسلنا أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد العجلوني بعد اقتحام منزله.