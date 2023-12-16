شهيد في نابلس: 288 شهيدًا منذ 7 أكتوبر بالضفة الغربية

مؤسسة حقوقية: "حصيلة المعتقلين تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر حواجز عسكرية ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط ومن احتجزوا كرهائن".

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، اليوم السبت، عن استشهاد الشاب حمزة ابراهيم محمد بشكار (30 عامًا)، متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرب بلدة حوارة جنوب نابلس مساء أمس الجمعة.

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وباستشهاد الشاب بشكار، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 288 شهيدًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

(الشهيد، حمزة بشكار)

منذ 7 أكتوبر: نحو 4420 حالة اعتقال

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم السبت، (19) فلسطينيًا على الأقل في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وتوزعت الاعتقالات على محافظات، نابلس، الخليل، طوباس، قلقيلية، والقدس.

ورافق حملة الاعتقالات عمليات اقتحام وتنكيل واسعة واعتداءات، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، كما وقام الاحتلال بهدم منازل الأسيرين حامد صباح، وزياد الصفدي.

وبحسب تقرير لـ "نادي الأسير" الفلسطيني، الجمعة، ارتفعت حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، إلى نحو 4420 حالة، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وأوضح النادي في بيانه أن "المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقًا.

أريحا

وفي التفاصيل، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم السبت، ثلاثة شبان، أحدهم أسير محرر، من مخيم عقبة جبر، جنوب أريحا.

وأفادت مصادر محلية، بأن الأسير المحرر المعتقل من جديد هو قصي فرح، بالإضافة إلى الشابين، كريم المقيطي، وأكرم أحمد نجوم، عقب دهم منازل ذويهم في المخيم، وتفتيشها.

كما واقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، مناطق متفرقة في مدينة أريحا، ومخيم عين السلطان.

الخليل

وفي مسافر يطا جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة اعتدى المستوطنون، اليوم السبت، على الأهالي وممتلكاتهم.

وأفادت "وفا" نقلاً عن مصادر محلية، بأن عددًا من المستوطنين في مستوطنة "اتسخار مان" المقامة على أراضي المواطنين شرق يطا، اعتدوا على رعاة الأغنام في منطقة الطوبا، وأجبروهم على مغاردة أراضيهم.

وفي منطقة سدة الثعلة، هاجم المستوطنون التجمع، منتصف الليلة، وقاموا باستفزاز المواطنين والعبث بممتلكاتهم، وإخافة الأطفال والنساء.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، منزل المواطن محمد عبد الهادي مخامرة، في بلدة الكرمل شرق يطا، وفتشوه، وعبثوا بمحتوياته.

تجدر الإشارة إلى أن الأهالي في مسافر يطا يعانون من اعتداءات يومية من قبل مستوطنين مسلحين، وبحماية جيش الاحتلال، بهدف ترحيلهم قسرًا عن أراضيهم، لصالح التوسع الاستيطاني.

الأغوار الشمالية

وفي حمصة التحتا في الأغوار الشمالية اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم السبت، المنطقة واستولت على جرار زراعي.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة بأن قوات الاحتلال داهمت المنطقة، واستولت على الجرار الزراعي، أثناء عمله في حراثة الأراضي، وقامت بنقله إلى معسكر قريب.

بيت لحم

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم السبت، مواطنًا في بيت لحم وحطمت صرح شهيد في المدينة.

وأفاد مصدر أمني لمراسل "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن طه شحادة محارمة، بعد دهم منزل ذويه في بلدة زعترة شرق بيت لحم، وتفتيشه.

وأضاف المصدر، أن قوات الاحتلال حطمت صرح الشهيد حسين مسالمة في بلدة الخضر جنوبًا، وداهمت عددًا من منازل المواطنين في ابو انجيم جنوب شرق بيت لحم، وفتشتها.