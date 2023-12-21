إصابات برصاص قوات الاحتلال في رام الله ونابلس وقلقيلية

أسفرت مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في الضفة عن إصابة شبان بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط.

أصيب 5 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، إثر اقتحامها عدة أحياء في مدينة رام الله.

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وجاء في التفاصيل، أن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام المسيل للدموع في حي عين مصباح، ما أسفر عن إصابة شاب بالرصاص الحي في الفخذ وآخر بشظايا الرصاص الحي في الرقبة وجرى نقلهما إلى المستشفى وقد وصفت حالتهما بالطفيفة.

كما أصيب 3 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وجرى تقديم العلاج الميداني لهم.

وتمركزت قوات الاحتلال على مقربة من مجمع رام الله الترويحي وحديقة "الردانة" وبمحاذاة جامعة القدس المفتوحة في الحي.

وفي قرية تل غرب نابلس، أصيب شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال مساء اليوم.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمه نقلت شابا إلى المستشفى من جراء إصابته برصاص الاحتلال الحي في اليد.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت قرية تل من عدة مداخل، وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها.

وفي مدينة قلقيلية، أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال وجرى اعتقاله بعد اقتحامها ونصبها حاجزا عسكريا على المدخل الشرقي للمدينة.

وفي التفاصيل، فإن قوات الاحتلال اقتحمت قلقيلية ونصبت حاجزا عسكريا على مدخلها الشرقي ومنعت مرور المواطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلقت خلالها القوات الرصاص الحي وأصابت شابا في قدمه واعتقلته.