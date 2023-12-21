كتائب القسام تبث مشاهد لثلاثة أسرى قتلهم الجيش الإسرائيلي في غزة

كتائب القسام تنشر توثيقا لثلاثة أسرى قالت إنهم قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي، وهم جنديان وشاب كان جيش الاحتلال قد أعلن يوم الجمعة الماضي عن استعادة جثامينهم من قطاع غزة، دون الكشف عن ظروف أسرهم وتفاصيل عملية استعادة الجثامين.

الأسرى الذين قتلوا كما ظهروا في مقطع الفيديو الذي بثته القسام

بثت "كتائب القسام"، مساء الخميس، مقطع فيديو لثلاثة أسرى إسرائيليين محتجزين لديها، قالت إنهم قتلوا بسلاح الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته "القسام" على منصة "تلغرام"، صورا للأسرى الثلاثة وهم إيليا توليدانو، ونك بيرز، ورون شيرمان.

وقالت في المقطع: "رغم حرصنا على الحفاظ على حياتهم، لا يزال (رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين) نتنياهو يصر على قتلهم"، في إشارة إلى بقية الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.

وأضافت "القسام" بعدما عرضت مشاهد للأسرى الثلاثة سويا: "ثلاثتهم قتلوا بسلاح جيشكم"، دون تحديد مكان أو كيفية مقتلهم.

الجنديان بيرز وشيرمان بالإضافة إلى توليدانو (في الوسط)

وكان جيش الاحتلال قد أعلن يوم الجمعة 15 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أنه استعاد جثامين الأسرى الذين أعلنت القسام عن مقتلهم برصاص الجيش الإسرائيلي، وهم جنديان وشاب.

وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها "القسام" مقتل أسرى إسرائيليين محتجزين لدى المقاومة الفلسطينية بنيران إسرائيلية منذ بدء الحرب على القطاع.

وسبق وأن نشرت "القسام"، مقاطع فيديو لأسرى إسرائيليين محتجزين لديها، يطالبون حكومتهم بالعمل على إطلاق سراحهم.

وفي وقت سابق الخميس، قال متحدث "كتائب القسام"، أبو عبيدة، إن "مسار استعادة العدو لأسراه هو التبادل، واستمرار العدوان لا يسمح بإطلاق سراح الأسرى مطلقا فضلا عن استحالة عملية تحريرهم بالعمليات العسكرية المباشرة".

وجدد تأكيد حركته على ضرورة "وقف العدوان والدخول بالتفاوض بمساراته المعروفة عبد الوسطاء، في حال أراد العدو أسراه أحياء".

وجاء نشر المقطع المصور بعد أيام من اعتراف الجيش لإسرائيلي في 15 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أنه "قتل عن طريق الخطأ 3 أسرى إسرائيليين" في غزة، وهي واقعة أثارت سخطا داخل المجتمع الإسرائيلي.

ووفق إحصاءات إسرائيلية أسرت "حماس" نحو 240 شخصا خلال هجومها في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أفرجت عن 105 منهم في صفقة تبادل شملت تحرير 240 أسيرا من سجون الاحتلال وهدنة إنسانية استمرت 7 أيام انتهت في 1 كانون الأول/ ديسمبر.