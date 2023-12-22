الضفة: إصابات برصاص قوات الاحتلال واقتحامات واعتداءات المستوطنين

في كفر قدوم شرق قلقيلية، أصيب طفل برضوض جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه إثر اقتحامها البلدة.

أصيب فلسطينيون في إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات واقتحامات نفذها مستوطنون في الضفة الغربية المحتلة.

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في جنوب شرق بيت لحم، أصيب شقيقان من منطقة "خلايل اللوز" برضوض وجروح عقب اعتداء مستوطنين عليهما بالضرب مساء اليوم الجمعة.

وجاء في التفاصيل، أن مستوطنين هاجموا الشقيقين ناصف وحذيفة ناصيف إسماعيل (38 و36 عاما)، ما أدى إلى إصابتهما برضوض وجروح.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر ببيت لحم، عبد الحليم جعافرة، إن الشقيقين أصيبا في مختلف أنحاء جسديهما.

وفي قراوة بني حسان غرب سلفيت، أصيب شاب برصاص الاحتلال فيما اعتقل آخران خلال اقتحام القوات للبلدة.

واندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص صوب المواطنين، ما أسفر عن إصابة شاب برصاصة في يده فيما اعتقلت القوات الشابين محمود عماد ومأمون محمود.

وفي كفر قدوم شرق قلقيلية، أصيب طفل برضوض جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه إثر اقتحامها البلدة.

واقتحمت قوات الاحتلال كفر قدوم عقب انطلاق المسيرة الأسبوعية وداهمت منزلا واعتدت على طفل بالضرب، ما أسفر عن إصابته برضوض في أنحاء متفرقة من جسده جرى علاجه ميدانيا من قبل طواقم الهلال الأحمر.

واندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق.