الضفة: إصابات في اقتحامات واعتداءات لقوات الاحتلال والمستوطنين

في بلدة برقة شمال غرب نابلس، أصيبت امرأة برضوض نتيجة اعتداء قوات الاحتلال عليها خلال اقتحامها المتواصل.

أصيب فلسطينيون باعتداءات واقتحامات نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الإثنين.

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قرب مفترق الطنيب غرب نابلس، أصيب شاب (31 عاما) مساء اليوم في اعتداء للمستوطنين على مركبات المواطنين، وقدمت طواقم إسعاف الهلال الأحمر العلاجات للشاب على طريق طولكرم – نابلس ونقل على إثرها إلى المستشفى.

وفي بلدتي عتيل ودير الغصون شمال طولكرم، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها البلدتين وانتشارها في الشوارع الرئيسة والأحياء، تخللها إطلاق قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين دون الإبلاغ عن إصابات.

في بلدة زيتا شمال طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة ونشرت دورياتها الراجلة في الأحياء، وسط إطلاق قنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين.

وفي ضاحية شويكة، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحامها وتحديدا الشارع الشرقي وحي النعالوة، وسط إطلاق العيارات النارية؛ دون الإبلاغ عن إصابات.

وفي بلدة بيرزيت شمال رام الله، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال إثر ملاحقتها مركبة فلسطينية من حاجز عطارة العسكري إلى البلدة، دون الإبلاغ عن إصابات أو اعتقالات.

وفي بلدة برقة شمال غرب نابلس، أصيبت امرأة برضوض نتيجة اعتداء قوات الاحتلال عليها خلال اقتحامها المتواصل.

وبحسب الهلال الأحمر، فإن طواقمه نقلت امرأة (43 عاما) إلى المستشفى نتيجة اعتداء جنود الاحتلال عليها بالضرب.

وكانت قوات كبيرة من الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، قد اقتحمت القرية في وقت متأخر من الليلة الماضية وحاصرتها وأغلقت جميع مداخلها ومنعت المواطنين من الحركة.

وداهمت قوات الاحتلال عددا كبيرا من منازل البلدة وفتشتها وعبثت بمحتوياتها وعاثت فيها خرابا، وحولت عدة منازل إلى ثكنات عسكرية واحتجزت في بعضها عددا من المواطنين واستجوبتهم.

وفي بلدة دير استيا، أصيب مواطنان برضوض وكسور بعد اعتداء مستوطنين عليهما.

وفي التفاصيل، فإن مجموعة من المستوطنين اعتدت على مواطنين خلال تواجدهما في منطقة القعدة بالبلدة والمهددة من قبل المستوطنين وأصابوهما برضوض وكسور.

وغرب مدينة جنين، أصيب شاب من بلدة السيلة الحارثية برصاص قوات الاحتلال أثناء تواجده قرب مقطع جدار الفصل العنصري المقام على أراضي المواطنين في سهل مرج ابن عامر، ما أدى إلى إصابته في يده ونقله إلى المستشفى.

وأعاقت قوات الاحتلال حركة تنقل المواطنين غرب جنين، ونصبت حاجزا عسكريا على مدخل قرية زبوبا وأوقفت عشرات المركبات المارة ودققت في بطاقات راكبيها واستجوبتهم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قريتي العرقة والحفيرة وكثفت من تواجدها العسكري ونصبت حواجز مفاجئة في محيط بلدتي يعبد وعرافة وقريتي كفيرت ومركة.