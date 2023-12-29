مداهمات واقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مداهماتها واقتحاماتها لبلدات عدة في الضفة الغربية واعتقالاتها لعدد من الفلسطينيين.

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها واعتقالاتها لفلسطينيين من بلدات مختلفة في الضفة الغربية، فجر اليوم الجمعة.

وفي التفاصيل، اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، قرية دير أبو مشعل، شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت دير أبو مشعل، وشنت حملة دهم وتفتيش لمنازل القرية، واعتقلت عددا من المواطنين.

وفي مخيم قلنديا، شمال القدس، أصيب فلسطيني خلال اقتحام قوات الاحتلال.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، واندلعت مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، ما أسفر عن إصابة مواطن.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، عدة مناطق في محافظة الخليل، جنوبي الضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الكسارة، وجبل جوهر، وباب الزاوية وعين سارة في الخليل، وانتشرت بكثافة على الطرقات الرئيسة وسط انقطاع للتيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من المدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال كذلك بلدة دورا جنوب غرب الخليل، وانتشرت في منطقتي شارع البنوك وسنجر، وأطلقت طائرة للتصوير في محيط منازل المواطنين.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يطا، وانتشرت على مدخل مخيم الفوار جنوبا.

واقتحمت قوات الاحتلال حي سطح مرحبا في مدينة البيرة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت حي سطح مرحبا بالبيرة، وإثر ذلك اندلعت مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات.

واعتقلت قوات الاحتلال طفلا من مخيم عين السلطان، شمال غرب مدينة أريحا.

وأفادت مصادر محلية في المخيم بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم من المدخل الشمالي لمدينة أريحا، وانتشرت في حارات الرموني والصرفندي والكالوني وأبو شرار، واعتقلت الطفل هاني مروان الصرفندي (16 عاما)، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته وحطمت محتوياته.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية رافات، شمال غرب القدس.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت رافات وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز السام باتجاه منازل المواطنين، ما تسبب باشتعال النيران في مركبة أحد المواطنين واحتراقها بالكامل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، مخيم بلاطة والمنطقة الشرقية من مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت مخيم بلاطة جنوب شرق نابلس، وتمركزت في عدة شوارع وفي محيط المخيم ونشرت قناصتها فوق أسطح العديد من البنايات على مداخله.