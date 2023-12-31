طولكرم: اشتباكات مع قوات الاحتلال ومحاصرة مخيم نور شمس ومستشفيين

أطلقت قوات الاحتلال العيارات النارية باتجاه المواطنين عند مرورها بدوار العليمي، في الوقت الذي اندلعت فيه مواجهات واشتباكات في مخيم نور شمس وسمعت أصوات انفجارات في المنطقة.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طولكرم ومخيم نور شمس شرقها بعد منتصف ليل السبت – الأحد.

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وجاء في التفاصيل، أن آليات الاحتلال اقتحمت طولكرم من محورها الغربي ترافقها جرافتين عسكريتين، مرورا بشارع دوار العليمي وشارع جامعة القدس المفتوحة وشارع السكة وشارع نابلس وصولا إلى مخيم نور شمس.

وفرضت قوات الاحتلال حصارا مشددا على المخيم، ونشرت قناصتها فوق أسطح البنايات العالية ومنازل المواطنين في محيط المخيم وجبل النصر وجبل الصالحين، بعد اقتحامها وتكسير أبوابها وتخريب محتوياتها واحتجاز أصحابها وإخضاعهم للاستجواب.

كما تمركزت آليات الاحتلال في محيط مستشفيي الإسراء التخصصي في الحي الغربي للمدينة والشهيد ثابت ثابت الحكومي وميدان جمال عبد الناصر وسط طولكرم وشارع خضوري غربها.

وأطلقت قوات الاحتلال العيارات النارية باتجاه المواطنين عند مرورها بدوار العليمي، في الوقت الذي اندلعت فيه مواجهات واشتباكات في مخيم نور شمس وسمعت أصوات انفجارات في المنطقة.

وحلقت طائرات الاستطلاع في سماء طولكرم وضواحيها ومخيمتها، فيما أطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة في سماء مخيم نور شمس.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد وقريتي زبوبا والجلمة في محافظة جنين، وأعاقت تحركات المواطنين.

وفي التفاصيل، فإن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد غرب جنين، ونشرت قوة راجلة عند مدخل البلدة، كما اقتحمت قريتي الجلمة وزبوبا.

وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا عند مدخل قرية كفيرت جنوب جنين، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في هويات راكبيها ما أدى إلى إعاقة تحركات المواطنين.

وفي بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، أصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق فيما اعتقل 4 آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة ومداهمتها بيت عزاء الشهيد محمد حسين إسماعيل مسالمة في بلدة بيت عوا الذي استشهد برصاص الاحتلال السبت عند مدخل مخيم الفوار بزعم عملية دهس أسفرت عن إصابة جندي بجراح خطيرة.

واعتقلت قوات الاحتلال أشقاء الشهيد رافي وحكم وسيف حسين مسالمة، والشاب معتصم جبر عطية شلش (31 عاما).

وعند مدخل مدينة الخليل الشمالي، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع إثر اعتداء قوات الاحتلال.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام والصوت صوب المواطنين ومركباتهم بشكل مباشر على مدخل الخليل الشمالي (رأس الجورة)، ما أسفر عن إصابة عدد منهم بالاختناق.