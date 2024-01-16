بعد عمليّة الدهس في رعنانا: الجيش الإسرائيليّ يقتحم بني نعيم وينكّل بأفراد أسرتَي منفّذيْها

اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة بني نعيم جنوبي الضفة الغربية، مسقط رأس شابين يتهمهما بتنفيذ عملية دهس وطعن في مدينة "رعنانا" وسط إسرائيل، الإثنين، وأجرى عمليات تفتيش في منزليهما، ونكّل بأفراد أسرتيهما.

وفي سياق ذي صلة، أفاد الهلال الأحمر بإصابة شاب في قرية قفين شمال طولكرم بالرصاص الحيّ بالفخد والخاصرة، إثر استهدافه من قبل قوات الاحتلال.

وأشار الهلال الأحمر إلى أن "إصابته خطرة جدا، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج".

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بني نعيم، شرق الخليل، وداهمت منزل الشابين أحمد محمد علي زيادات (25 عاما) ومحمود علي سالم زيدات (44 عاما)، اللذين اعتقلا داخل أراضي عام 1948، الإثنين.

وتتهم إسرائيل الشابين بتنفيذ عملية دهس في وقت سابق الاثنين، قُتلت فيها إسرائيلية إلى جانب إصابة نحو 20 آخرين، جرت في مدينة رعنانا.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" إن القوات فتشت المنزلين، "وعاثت بمحتوياتهما خرابا ونكلت بأفراد أسرتيهما، وأجرت معهم تحقيقات ميدانية، قبل أن تأخذ قياسات المنزلين، تمهيدا لهدمهما".

وأشارت إلى اندلاع مواجهات في البلدة، "أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، ما تسبب بإصابة العشرات بالاختناق، جرى علاجهم ميدانيا".

من جهته، قال مصدر صحافي في البلدة إن طائرات مسيرة تحلق في أجواء البلدة، بينما يواصل الجيش انتشاره على الأرض وفي منازل ذوي المعتقلين.

وأضاف أن المعتقلين المتهمين بتنفيذ عملية الطعن والدهس هما شاب وعمه، وهما متزوجان، ولهما قريب ثالث معتقل سابقا لدى إسرائيل، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول"، نقلا عنه.

وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن عملية الدهس والطعن وقعت في 3 مواقع، حيث أقدم شخص على طعن امرأة واستقل مركبتها، ثم دهَس عددا من الأشخاص في موقعين مختلفين.

منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وبالتزامن مع حرب مدمرة يشنها الجيش الإسرائيلي على غزة، تشهد الضفة الغربية توترا متزايدا جراء اقتحامات الجيش الإسرائيلي للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، أسفرت حتى الإثنين عن مقتل 355 فلسطينيا، واعتقال نحو 5930.

وخلّفت الحرب على غزة 24 ألفا و100 شهيد، و60 ألفا و832 مصابا، حتى الإثنين، وتسببت بنزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع (نحو 1.9 مليون شخص)، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.