اعتداءات واسعة للمستوطنين تستهدف تجمعات فلسطينية في الضفة

هجمات عدوانية للمستوطنين تستهدف التجمعات السكنية الفلسطينية في رام الله والخليل، تسفر عن إصابة فلسطينيين، وذلك بحماية قوات الاحتلال التي تشارك المستوطنين اعتداءاتهم.

شن المستوطنون، السبت، عدة هجمات استهدف سكان تجمعات فلسطينية في محافظتي رام الله والخليل وسط وجنوبي الضفة الغربية، مخلفة إصابات وأضرار مادية.

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وهاجم مستوطنون تجمعا لمزارعين فلسطينيين على أراضي بلدة رمّون شرقي رام الله، واعتدوا على السكان فأصابوا اثنين منهم واعتقل ثالث بواسطة الجيش الإسرائيلي، وفق رئيس مجلس محلي البلدة، إبراهيم سليمان.

وأوضح سليمان أن المستوطنين هاجموا تجمعا تسكنه عائلتين فلسطينيين بهدف سرقة أغنامهم واعتدوا على العائلتين، فتداعى سكان البلدة لمنع السرقة، لكن سرعان ما اندفع عشرات المستوطنين للمكان على مرأى ومسمع من جيش الاحتلال.

وقال إن المستوطنين "استخدموا الهراوات في اعتدائهم وأصابوا مواطنين بجروح واختطفوا مواطنا ثالثا تبين لاحقا أنه معتقل لدى الجيش".

وأشار رئيس المجلس المحلي لبلدة رمون إلى "هيمنة البؤر الاستيطانية على نحو 25 ألف دونم من أراضي البلدة المقدرة بنحو 38 ألف دونم، والبالغ عدد سكانها حاليا نحو 3 آلاف نسمة".

من جانبها، نشرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية) على صفحتها في فيسبوك، فيديو لمواطن تغطي وجهه الدماء خلال نفس الحدث، مشيرة إلى "إصابات في صفوف المواطنين أثناء تصديهم لهجوم مسلح شنه عصابات المستعمرين الإرهابية على المواطنين في قرية رمون، شمال شرق رام الله".

وشمال غرب رام الله، قالت الهيئة إن الجيش الإسرائيلي "اعتدى على المزارعين وحاول منعهم من الوصول لأراضيهم في المنطقة الشرقية من قرية أم صفا".

وجنوب الضفة الغربية، ذكرت الهيئة أن المستوطنين "وبحماية جنود الاحتلال قاموا برعي مواشيهم في محاصيل المواطنين (الفلسطينيين) الزراعية وأشجار الزيتون المثمرة في قرية سوسية بمسافر يطا جنوب الخليل".

ووفق بيان لوزارة الصحة الفلسطينية، السبت، فإنه "منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ونتيجة لعنف المستوطنين والقيود التي يفرضها الاحتلال، تم تهجير ما لا يقل عن 198 أسرة فلسطينية تنتمي إلى 15 تجمعا رعويا وبدويا بالضفة، تضم 1208 أفراد، بينهم 586 طفلا".

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية، ووسّع الاقتحامات والمداهمات التي أسفرت عن استشهاد 370 فلسطينيا وإصابة نحو 4 آلاف و200 آخرين.

وخلفت الحرب على غزة حتى السبت 24 ألفا و927 شهيدا، و62 ألفا و388 مصابا، وكارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح نحو 1.9 ملايين شخص، أي أكثر من 85% من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.