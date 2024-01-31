الضفة: إصابة شاب برصاص الاحتلال في قفين ومواجهات في مادما

في قرية عين عريك غرب رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا ونجليه بعد مداهمة منزلهم وتفتيشهم والعبث بمحتوياته.

أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الحي في منطقة الظهر مساء الثلاثاء خلال اقتحامها بلدة قفين شمال طولكرم.

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وفي التفاصيل، فإن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة من جهتها الجنوبية ونشرت دورياتها الراجلة في كافة محاورها وبين المنازل وتحديدا في جبل الخصيب ومحيط مسجد القبلي وعلى طول الشارع الرئيس باتجاه شارع "حاووز" المياه ومحيط الكراج.

واندلعت مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال أطلقت خلالها الرصاص، ما أسفر عن إصابة مواطن بالرصاص الحي في الظهر وجرى نقله إلى المستشفى.

وأجرت قوات الاحتلال عمليات تفتيش وتمشيط واسعة في تلك المناطق، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي قرية عين عريك غرب رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا ونجليه بعد مداهمة منزلهم وتفتيشهم والعبث بمحتوياته.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية مادما جنوب نابلس واعتقلت شقيقين بعد الاعتداء عليهما بالضرب المبرح.

وجاء في التفاصيل، أن قوات الاحتلال اعتدت على الشابين بالضرب المبرح وقيدتهما وعصبت أعينهما خلال عملية اعتقالهما.

واندلعت مواجهات في البلدة حيث تصدى شبان وفتية للقوات المقتحمة بالحجارة، فيما منعت قوات الاحتلال سيارة الإسعاف من الوصول لمكان المواجهات وأعاقت عمل الطواقم الطبية.