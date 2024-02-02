الاحتلال يقتحم جنين وطوباس وينفّذ اعتقالات

أكد مواطنون أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات كبيرة إلى المدينة، ترافقها جرافة (D9)، في ظل تحليق طائرات الاحتلال المسيّرة في سماء المدينة والمخيم.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مدينة جنين شمال الضفة الغربية، واعتقلت أربعة أشخاص.

وأكدت مصادر محلية أن 8 آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة من جهة حاجز الجلمة شمالا، وذلك بالتزامن مع اقتحام قوة أخرى، قوامها 10 مركبات، المدينة من جهة شارع نابلس جنوبا.

وأشارت المصادر إلى أن آليات الاحتلال توجهت نحو حي المراح بالمدينة، وداهم جنود الاحتلال عدة منازل في الحي، عرف من أصحابها: غسان السكران، وإسلام العجاوي، فيما انتشرت قوة أخرى في حي البيادر وعلى مدخل وادي عز الدين حيث داهم جنود الاحتلال منزل المواطن فرج الصانوري، وسط مواجات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص وقنابل الصوت.

وأكد مواطنون أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات كبيرة إلى المدينة، ترافقها جرافة (D9)، في ظل تحليق طائرات الاحتلال المسيّرة في سماء المدينة والمخيم.

وفي وقت لاحق، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمد فوزي العجاوي ونجله أحمد، من منزلهما في وادي عز الدين بمدينة جنين، كما اعتقلت الشقيقين عماد وعمر صقر الصانوري بعد مداهمة منزلهما في الحي الشرقي.

الاحتلال يقتحم وادي الفارعة ويعتقل مواطنا

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، وادي الفارعة جنوب طوباس، واعتقلت مواطنا.

وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت وادي الفارعة بعد آليات عسكرية، وحاصرت منزلا فيه، وأطلقت قنابل مضيئة، كما داهمت عدة منازل.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس، كمال بني عودة، بأن الاحتلال اعتقل الشاب أحمد فايز جناجرة بعد مداهمة منزله وتحطيم محتوياته، وذلك للضغط على شقيقه شداد لتسليم نفسه والذي تمت مداهمة منزله أيضا ولم يكن موجودا فيه.

وأضاف أن قوات الاحتلال داهمت أيضا منزلي شقيقيه الآخرين محمد ومحمود، وتم تخريب وتحطيم محتويات منزليهما.