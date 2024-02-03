الضفة: الاحتلال يعتدي على أسيرين محررين ويعتقلهما

قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد بدايةً بقوة راجلة، تبعها تعزيزات بعدة آليات، جابت شوارع وأحياء البلدة، وسط مواجهات مع الشبان.

أفادت مصادر فلسطينية بأن الشابين أسعد وحسني عمرو، من بلدة يعبد غرب جنين بالضفة الغربية المحتلة، تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد أن اعتقلهما الاحتلال من البلدة عند منتصف الليلة، واعتدى عليهما بالضرب المبرح.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ونقلت "وفا" عن أحد أقارب الشابين أن قوات الاحتلال وبعد أن اعتقلتهما واعتدت عليهما بالضرب المبرح لعدة ساعات، وضعتهما في أحد كروم الزيتون شرق البلدة، حيث تم نقلهما إلى مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، وبعد إجراء الفحوصات تبين وجود كسر في كتف حسني أدخل على إثره إلى غرفة العمليات، فيما وضع أسعد تحت المراقبة لمدة 24 ساعة حيث يعاني من رضوض في أنحاء جسمه.

وكانت قوات الاحتلال قد احتجزت عند منتصف الليلة الشابين من بلدة يعبد، وهما أسعد عصام عمرو (27 عامًا) وحسني تيسير عمرو (29 عامًا)، بعد أن اعترضت قوة احتلالية مركبة كانا يستقلانها وسط البلدة، واعتدوا عليهما بالضرب المبرح قبيل اعتقالهما.

كما ويشار إلى أن الاحتلال أفرج عن أسعد عمرو قبل نحو خمسة شهور، علمًا أنه اعتقل عدة مرات وأمضى سنوات في سجون الاحتلال.