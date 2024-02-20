وفد من حركة حماس برئاسة هنية يصل القاهرة للقاء مسؤولين مصريين

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، يصل على رأس وفد من قادة الحركة إلى القاهرة، حيث يجتمع مع المسؤولين المصريين "الأوضاع السياسية والميدانية في ظل الحرب العدوانية على غزة"، بحسب ما جاء في بيان صدر عن حماس.

وصل وفد قيادي من حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، إلى القاهرة، لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين حول وقف النار في القطاع الفلسطيني المحاصر.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفاد مصدر قيادي في حركة حماس بأن "اللقاءات مع المسؤولين المصريين ستتركز على استكمال نقاش مقترحات التهدئة والتخفيف من معاناة شعبنا الفلسطيني".

وقالت حركة حماس، في بيان، إن رئيس مكتبها السياسي، هنية، وصل صباح اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة، "على رأس وفد من قيادة الحركة، وذلك لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين حول الأوضاع السياسية والميدانية".

وأفادت الحركة في بيانها بأن المباحثات التي تجري "في ظل الحرب العدوانية على غزة"، تشمل "الجهود المبذولة لوقف العدوان وإغاثة المواطنين وتحقيق أهداف شعبنا الفلسطيني".

وكانت العاصمة المصرية قد شهدت في الفترة الماضية، مباحثات رباعية بمشاركة الولايات المتحدة ومصر وقطر وإسرائيل لمناقشة التهدئة في قطاع غزة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصدر وصفته بـ"القيادي في حركة حماس" أن اللقاءات بين قادة حركة حماس والمسؤولين المصريين ستستكمل النقاشات السابقة حول مقترح باريس لوقف إطلاق النار وما تبعه من رد الحركة.

وكان هنية قد قال، السبت الماضي، إنّ الحركة تتعامل بروح إيجابية ومسؤولية عالية مع المفاوضات الجارية في القاهرة، مشدداً على أنها لن ترضى بأقل من الوقف الكامل للعدوان وانسحاب الاحتلال من القطاع.

وأضاف هنية، في بيان صدر عنه، أن "المقاومة لن ترضى بأقل من الوقف الكامل للعدوان، وانسحاب جيش الاحتلال خارج القطاع، ورفع الحصار الظالم، وتوفير المأوى الآمن والمناسب للنازحين والمشردين بسبب جرائم الاحتلال، وعودة النازحين خاصة إلى شمال القطاع، ووقف سياسة التجويع الهمجية، والالتزام بإعادة الإعمار".