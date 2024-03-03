فلسطينيات | أخبار
03/03/2024 - 22:33

إسرائيل تقصف مقبرة تضمّ مئات الشهداء في غزة... "خروج الجثث من تحت التراب"

قال مدير جهاز الدفاع المدني، أحمد الكحلوت، شمال القطاع: "قصف الجيش الإسرائيلي مقبرة جماعية تضم جثامين المئات من الشهداء الذين دُفنوا مؤخرًا"، مضيفا أن "القصف تسبب في تدمير المقبرة وخروج الجثث من تحت التراب".

إسرائيل تقصف مقبرة تضمّ مئات الشهداء في غزة...

أهال في غزة يودّعون جثامين أحبّائهم (توضيحية - Getty Images)

أغارت طائرات الجيش الإسرائيليّ، الأحد، على "مقبرة عشوائية" أقيمت في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى إخراج جثامين الشهداء الذين قتلتهم إسرائيل مؤخرًا.

وقال مدير جهاز الدفاع المدني، أحمد الكحلوت، شمال القطاع: "قصف الجيش الإسرائيلي مقبرة جماعية تضم جثامين المئات من الشهداء الذين دُفنوا مؤخرًا".

وأضاف الكحلوت: "تسبب القصف في تدمير المقبرة وخروج الجثث من تحت التراب"، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" نقلا عنه.

وأشار إلى أن طواقم الدفاع المدني تعمل بجهد على إعادة دفن الجثث مرة أخرى داخل المقبرة.

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ومنذ بداية الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، لجأ الناس في كافة محافظات القطاع لإنشاء مقابر جماعية وفردية عشوائية، في الأحياء السكنية وأفنية المنازل والطرقات وصالات الأفراح والملاعب الرياضية.

جاء ذلك في ظل استحالة الوصول للمقابر الرئيسية والمنتظمة، إثر تعمّد الجيش الإسرائيليّ قطع الطرق وتدمير البنى التحتية، فضلا عن عمليات الاستهداف المتكررة للمواطنين.

كما عكف الجيش الإسرائيلي، مع بداية الحرب، على تجريف واستهداف المقابر في المناطق التي تتوغل فيها آلياته العسكرية.

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وخلّفت الحرب على قطاع غزة عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

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