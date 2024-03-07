الاحتلال يخطر بوضع اليد على 29 دونما من أراضي ترمسعيا وسنجل شمال رام الله

فاد مدير النشر والتوثيق بهيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داوود، بأن سلطات الاحتلال سلمت أمرا عسكريا، يقضي بوضع اليد على تلك الأراضي حتى نهاية عام 2026 بحجج أمنية.

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بوضع اليد على 29 دونما من أراضي بلدتي سنجل وترمسعيا شمال رام الله.

وأفاد مدير النشر والتوثيق بهيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داوود، بأن سلطات الاحتلال سلمت أمرا عسكريا، يقضي بوضع اليد على تلك الأراضي حتى نهاية عام 2026 بحجج أمنية، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عنه.

وذكر داوود أن سلطات الاحتلال تسعى لإقامة سياج، يمنع المواطنين من القريتين من الوصول إلى الشارع الرئيسي.

وقال إن الأمر يغلق الأراضي التي تطل على الشارع الرئيس من جهة ترمسعيا، وكذلك الأراضي التي تطل على الشارع من جهة سنجل.